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Аналитическая Служба Новостей Аналитическая Служба Новостей · · Обновлено в 20:04
· Журналист · Террористы · Театр
"Сепаратистский" скандал: во Львовской опере солист балета поддерживает "ДНР"

"Сепаратистский" скандал: во Львовской опере солист балета поддерживает "ДНР" (4 новости)

«Во Львовской опере обещают "разобраться" с солистом, продвигающим сепаратистские идеи и поддерживающим "ДНР"»

Солист Львовского театра оперы и балета Николай Санжаревский попал в базу сайта «Миротворец». Журналисты заявили, что певец является «пособником террористов».

В базу он попал 8 января. Его обвиняют в «проведении антиукраинской пропаганды» и «сборе средств для боевиков «ДНР». Во Львовском театре уже пообещали провести служебное расследование в связи с антиукраинскими взглядами сотрудника.

Кроме того, журналистка из Одессы Елена Добровольская заявила о сепаратистских взгляды солиста. Она опубликовала скрины из соцсетей Санжаревского, где он публиковал посты о поддержке российских террористов и распространял антиукраинскую информацию. Николай Санжаревский также является арт-директором Львовской школы академического и современного балета.

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Обновлено в 20:04 За антиукраинскую пропаганду солиста Львовского театра оперы и балета им.. Крушельницкой Николая Санжаревского активисты сайта Миротворец включили в свою базу.

ФОТО К НОВОСТИ: «"Сепаратистский" скандал: во Львовской опере солист балета поддерживает "ДНР"»
Фото Во Львовской опере разгорелся сепаратистский скандал: солист поддерживает "ДНР"
Фото Солист Львовской оперы попал в базу «Миротворца» как пособник террористов
Фото Солиста Львовской оперы и балета внесли в базу сайта Миротворец из-за финансирования "ДНР"
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Униан Униан  ·  09.01.18, 17:15 Во Львовской опере обещают "разобраться" с солистом, продвигающим сепаратистские идеи и поддерживающим "ДНР".
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  09.01.18, 18:09 Служебное расследование в связи с антиукраинскими взглядами одного из солистов балета Николая Санжаревского намерены провести во Львовском театре оперы и балета имени Соломии Крушельницкой
Новое Время Новое Время  ·  09.01.18, 20:04 За антиукраинскую пропаганду солиста Львовского театра оперы и балета им.. Крушельницкой Николая Санжаревского активисты сайта Миротворец включили в свою базу.
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