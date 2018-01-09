"Сепаратистский" скандал: во Львовской опере солист балета поддерживает "ДНР" (4 новости) «Во Львовской опере обещают "разобраться" с солистом, продвигающим сепаратистские идеи и поддерживающим "ДНР"»

Солист Львовского театра оперы и балета Николай Санжаревский попал в базу сайта «Миротворец». Журналисты заявили, что певец является «пособником террористов».

В базу он попал 8 января. Его обвиняют в «проведении антиукраинской пропаганды» и «сборе средств для боевиков «ДНР». Во Львовском театре уже пообещали провести служебное расследование в связи с антиукраинскими взглядами сотрудника.

Кроме того, журналистка из Одессы Елена Добровольская заявила о сепаратистских взгляды солиста. Она опубликовала скрины из соцсетей Санжаревского, где он публиковал посты о поддержке российских террористов и распространял антиукраинскую информацию. Николай Санжаревский также является арт-директором Львовской школы академического и современного балета.

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Обновлено в 20:04 За антиукраинскую пропаганду солиста Львовского театра оперы и балета им.. Крушельницкой Николая Санжаревского активисты сайта Миротворец включили в свою базу.