Сепаратистский скандал вокруг солиста львовской оперы: артист сделал громкое признание

Солист Львовской национальной оперы и учитель балета Николай Санжаревский, которого обвинили в поддержке боевиков террористических ДНР и ЛНР, сделал заявление относительно обвинений.

Как утверждает Санжаревский, в 2014 году он действительно собирал деньги для оккупированных украинских территорий. Однако думал, что помощь поступает местным жителям, а не боевикам.

"Электронные кошельки создал в апреле 2014 года. Я понял, что мои благие намерения используются совсем в других целях другими людьми. В связи с этим я прекратил всякую деятельность такого направления и обратился в администрацию "веб-мани" с просьбой о блокировании этих кошельков", - сказал Санжаревский.

Кроме этого, признался, что в социальных сетях он модерировал сообщество "Антимайдан", но прекратил эту деятельность."Я занимался администрированием одной из второстепенных страниц "АнтиМайдан". В своих постах я жестко критиковал действия отдельных политиков", - говорит артист.

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Обновлено в 11:36 Солист Львовского театра оперы и балета имени Соломии Крушельницкой Николай Санжаревский признался, что администрировал группу «Антимайдан» и финансово помогал боевикам Об этом он заявил во время общения с журналистами. «Я занимался администрированием одной из второстепенных страниц Антимайдана. В своих постах…

Обновлено в 11:39 Когда же началась война на востоке Украины, артист отметил, что искренне сочувствовал местному населению. Это побудило его начать сбор средств, в чем ему помогали старые знакомые.