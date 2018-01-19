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Общество
Gazeta.ua Gazeta.ua · · Обновлено в 11:39
· ДНР · Учитель
Сепаратистский скандал вокруг солиста львовской оперы: артист сделал громкое признание

Сепаратистский скандал вокруг солиста львовской оперы: артист сделал громкое признание (8 новостей)

«Сейчас артист продолжает работать артистом Львовской оперы и арт-директором балетной школы»

Солист Львовской национальной оперы и учитель балета Николай Санжаревский, которого обвинили в поддержке боевиков террористических ДНР и ЛНР, сделал заявление относительно обвинений.

Как утверждает Санжаревский, в 2014 году он действительно собирал деньги для оккупированных украинских территорий. Однако думал, что помощь поступает местным жителям, а не боевикам.

"Электронные кошельки создал в апреле 2014 года. Я понял, что мои благие намерения используются совсем в других целях другими людьми. В связи с этим я прекратил всякую деятельность такого направления и обратился в администрацию "веб-мани" с просьбой о блокировании этих кошельков", - сказал Санжаревский.

Кроме этого, признался, что в социальных сетях он модерировал сообщество "Антимайдан", но прекратил эту деятельность."Я занимался администрированием одной из второстепенных страниц "АнтиМайдан". В своих постах я жестко критиковал действия отдельных политиков", - говорит артист.

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Обновлено в 11:36 Солист Львовского театра оперы и балета имени Соломии Крушельницкой Николай Санжаревский признался, что администрировал группу «Антимайдан» и финансово помогал боевикам Об этом он заявил во время общения с журналистами. «Я занимался администрированием одной из второстепенных страниц Антимайдана. В своих постах…

Обновлено в 11:39 Когда же началась война на востоке Украины, артист отметил, что искренне сочувствовал местному населению. Это побудило его начать сбор средств, в чем ему помогали старые знакомые.

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Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  19.01.18, 08:42 Обвиненный в содействии террористической деятельности артист Львовской оперы Николай Санжаревский признал, что в 2014 году в соцсетях модерировал группу Антимайдана и переводил средства на оккупированные…
Униан Униан  ·  19.01.18, 09:38 Артист признался, что в соцсетях модерировал группу Антимайдана и переводил средства на оккупированные территории. Однако утверждает: сейчас прекратил такую деятельность.
ТСН ТСН  ·  19.01.18, 10:00 Сейчас артист продолжает работать артистом Львовской оперы и арт-директором балетной школы.
Апостроф Апостроф  ·  19.01.18, 10:41 Солист Львовского театра оперы и балета имени Соломии Крушельницкой Николай Санжаревский признал, что в 2014 году в социальных сетях модерировал группу "Антимайдан" и переводил средства на оккупированные…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  19.01.18, 11:35 Артист Львовской оперы Николай Санжаревский, которого подозревают в поддержке боевиков в Донбассе, признал что ранее перечислял средства на оккупированные территории и не считает себя сепаратистом
Politeka Politeka  ·  19.01.18, 11:36 Солист Львовского театра оперы и балета имени Соломии Крушельницкой Николай Санжаревский признался, что администрировал группу «Антимайдан» и финансово помогал боевикам Об этом он заявил во время общения…
Главком Главком  ·  19.01.18, 11:39 В центре громкого скандала оказался один из солистов балета Львовской оперы Николай Санжаревский. Выяснилось, что он модерировал в социальных сетях страницы т. н. антимайдана. При этом артист отмечает,…
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