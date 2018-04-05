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Сергей Бабкин изменился до неузнаваемости

Сергей Бабкин изменился до неузнаваемости (4 новости)

«Певец сбрил бороду и изменился до неузнаваемости»

Популярного украинского певца и звездного тренера проекта "Голос країни" Сергея Бабкина не узнали после смены имиджа. Знаменитость опубликовала фото в Instagram, поздравив всех с Чистым четвергом.

Накануне Пасхи Сергей Бабкин удивил поклонников кардинально новым образом. Певец позировал перед камерой в кепке, очках и спортивной одежде. Однако не это стало неожиданностью для украинцев. Сергей Бабкин полностью сбрил свою бороду.

Чистое небо, чистые мысли, Чистый четверг. С праздником, – написал Сергей Бабкин.

Новый образ звезды изрядно смутил подписчиков в социальной сети. Люди не узнали Сергея Бабкина и отметили, что он выглядит совсем иным. "Не узнала, если бы не прочитала, что это Сергей Бабкин", "Я вообще не узнала с первого взгляда. Борода таки добавляет возраст", "Помолодел на 15 лет", "Сергей, это точно вы?", "Кто это?", – смущенно писали подписчики певца.

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Чистое небо, чистые мысли, чистый четверг.. С Праздником!!! #СергейБабкин #харьков #весна #чистыйчетверг

Допис, поширений Sergey Babkin.5nizza.Musician. (@babkin_official) 4 Кві 2018 р. о 11:13 PDT

Кто такой Сергей Бабкин? Это украинский певец, известный хитами "Где бы я", "Прости", "Слепой солдат". Сергей Бабкин является автором песен и участником группы 5'nizza. Певец и композитор является звездным тренером 7 и 8 сезонов популярного вокального шоу "Голос страны". Также Сергей Бабкин принимал участие в проекте Танцы со звездами, где танцевал вместе с женой Снежаной Бабкиной.

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ТСН ТСН  ·  05.04.18, 12:32 Певец сбрил бороду и изменился до неузнаваемости.
Аналитическая Служба Новостей Аналитическая Служба Новостей  ·  05.04.18, 13:21 Певец Сергей Бабкин на своей странице в соцсети показал, как выглядит сейчас. Данное фото привело его поклонников в замешательство, поскольку они не узнали певца.  На этом снимке музыкант - без привычной…
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