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Сергей Курченко об аресте UMH: расцениваю эти действия как месть со стороны Порошенко и Луценко

Сергей Курченко об аресте UMH: расцениваю эти действия как месть со стороны Порошенко и Луценко (4 новости)

«28 декабря Печерский районный суд Киева наложил арест на ценные бумаги, корпоративные и интеллектуальные права, а также часть недвижимого имущества…»

Беглый экс-регионал Сергей Курченко прокомментировал решение Печерского суда Киева, которым были арестованы некоторые активы принадлежащего ему "Украинского медиа-холдинга". Комментарий бизнесмена разместила "Комсомольская правда в Украине".

Так, по мнению Курченко, арест его активов является местью действующей власти и попыткой рейдерского захвата.

"Расцениваю действия как мелкопакостную месть со стороны Порошенко и Луценко за то, что я обвинил их во лжи и обратился в суд по защите моей чести и достоинства", - заявил бизнесмен.

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Также Курченко считает действия властей "давлением на журналистов и холдинг" и намерен защищать "свою честь и достоинство" в суде.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  29.12.17, 10:18 28 декабря Печерский районный суд Киева наложил арест на ценные бумаги, корпоративные и интеллектуальные права, а также часть недвижимого имущества Сергея Курченко, а именно холдинг UMH.
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