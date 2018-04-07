Сестра Надежды Савченко гранатами поздравила украинцев с Пасхой

Сестра депутата Верховной Рады Надежды Савченко Вера поздравила украинцев с Пасхой и выложила в Facebook фото "пасхальных" гранат.
"Вкусной паски. Пусть 30 сребреников в кармане не мешают бряцанием по "душе", - подписала Вера Савченко фото, на котором изображены гранаты с надписями "Христос воскрес".
Сама Савченко назвала свои действия "политической провокацией", которую она организовала, "чтобы власть поняла, что она также смертна".
Сейчас она находится в следственном изоляторе СБУ. 13 дней назад объявила голодовку.