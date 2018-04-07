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Сестра Надежды Савченко гранатами поздравила украинцев с Пасхой

Сестра Надежды Савченко гранатами поздравила украинцев с Пасхой (3 новости)

«Сестра депутата Рады Надежды Савченко поздравила украинцев с Пасхой и выложила в Facebook фото пасхальных гранат. Вкусной Пасхи. Пусть 30…»

Сестра депутата Верховной Рады Надежды Савченко Вера поздравила украинцев с Пасхой и выложила в Facebook фото "пасхальных" гранат.

"Вкусной паски. Пусть 30 сребреников в кармане не мешают бряцанием по "душе", - подписала Вера Савченко фото, на котором изображены гранаты с надписями "Христос воскрес".

Сама Савченко назвала свои действия "политической провокацией", которую она организовала, "чтобы власть поняла, что она также смертна".

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Сейчас она находится в следственном изоляторе СБУ. 13 дней назад объявила голодовку.

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Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  07.04.18, 21:22 Сестра депутата Рады Надежды Савченко поздравила украинцев с Пасхой и выложила в Facebook фото "пасхальных" гранат. "Вкусной Пасхи. Пусть 30 сребреников в кармане не мешают бряцанием по "душе", - подписала…
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