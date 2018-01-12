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Сейм Польши запретил в стране торговлю по воскресеньям

Сейм Польши запретил в стране торговлю по воскресеньям (4 новости)

«Сейм Польши принял закон, которым запрещается торговля по воскресеньям»

Нарушителей будут наказывать штрафами в размере до 100 тысяч злотых и даже лишением свободы.

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Новое Время Новое Время  ·  12.01.18, 22:09 Сейм Польши принял закон, которым запрещается торговля по воскресеньям.
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  12.01.18, 22:48 Сейм Польши принял закон, которым в стране запрещается торговля по воскресеньям
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  13.01.18, 00:31 Сейм Польши принял закон, которым в стране запрещается торговля по воскресеньям
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