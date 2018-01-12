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Сейм Польши запретил в стране торговлю по воскресеньям (4 новости) «Сейм Польши принял закон, которым запрещается торговля по воскресеньям»

Нарушителей будут наказывать штрафами в размере до 100 тысяч злотых и даже лишением свободы.