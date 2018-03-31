"Шабаш либералов". В Полтаве радикалы сорвали тренинг по работе с ЛГБТ-сообществом (7 новостей и 1 видео) «Активисты Нацкорпуса забрали агитационную продукцию. (видео) (фото)»

Представители партии Национальный корпус 31 марта сорвали в Полтаве тренинг организации TERGO для психологов, посвященный особенностям работы с представителями ЛГБТ-сообщества.

Обновлено в 20:18 "Это была незапланированная акция. Она не была согласована с центральным органом, плана не было. Мероприятие прошло без применения силы, это было обществвенное сопотивление и никто не постарадал", - сказал он.

Обновлено в 23:15 "Около 15 человек ворвались с утра, в начале тренинга. мы позвонили в полицию. Пока полиция ехала, они успели порвать наши материалы - сертификаты...блокноты для заметок...Вели себя грубо, отнимали телефоны", - рассказала глава TERGO Елена Глоба.