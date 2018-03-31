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"Шабаш либералов". В Полтаве радикалы сорвали тренинг по работе с ЛГБТ-сообществом

"Шабаш либералов". В Полтаве радикалы сорвали тренинг по работе с ЛГБТ-сообществом (7 новостей и 1 видео)

«Активисты Нацкорпуса забрали агитационную продукцию. (видео) (фото)»

Представители партии Национальный корпус 31 марта сорвали в Полтаве тренинг организации TERGO для психологов, посвященный особенностям работы с представителями ЛГБТ-сообщества.

Обновлено в 20:18 "Это была незапланированная акция. Она не была согласована с центральным органом, плана не было. Мероприятие прошло без применения силы, это было обществвенное сопотивление и никто не постарадал", - сказал он.

Обновлено в 23:15 "Около 15 человек ворвались с утра, в начале тренинга. мы позвонили в полицию. Пока полиция ехала, они успели порвать наши материалы - сертификаты...блокноты для заметок...Вели себя грубо, отнимали телефоны", - рассказала глава TERGO Елена Глоба.

ФОТО К НОВОСТИ: «"Шабаш либералов". В Полтаве радикалы сорвали тренинг по работе с ЛГБТ-сообществом»
Фото В Полтаве Нацкорпус сорвал тренинг для психологов об особенностях работы с представителями ЛГБТ-сообщества
Фото "Шабаш либералов". В Полтаве "Нацкорпус" сорвал тренинг по работе с ЛГБТ-сообществом: фото и видео (видео) (фото)
Фото В Полтаве Нацкорпус сорвал тренинг об ЛГБТ-сообществе
Фото Нацкорпус в Полтаве сорвал тренинг о ЛГБТ-сообществе
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Апостроф Апостроф  ·  31.03.18, 18:33 Активисты "Национального корпуса" в субботу, 31 марта, сорвали тренинг "Особенности работы психолога с представителями ЛГБТ-сообщества", который проходил в Полтаве.
Главред Главред  ·  31.03.18, 19:18 Активисты "Нацкорпуса" забрали "агитационную" продукцию. (видео) (фото)
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  31.03.18, 20:09 Активисты "Национального корпуса" сорвали тренинг "Особенности работы психолога с представителями ЛГБТ-сообщества", который проходил в Полтаве. Об этом сообщается на странице "Национального корпуса" в…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  31.03.18, 20:18 В Полтаве представители партии Национальный корпус сорвали тренинг организации TERGO для психологов, посвященный особенностям работы с представителями ЛГБТ-сообщества. Об этом LIGA.net сообщил пресс-секретарь…
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  31.03.18, 23:15 В Полтаве представители партии Национальный корпус сорвали тренинг организации TERGO для психологов, посвященный особенностям работы с представителями ЛГБТ-сообщества. Представители Нацкорпуса ворвались…
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