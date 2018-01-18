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Политика
Facenews Facenews · · Обновлено в 14:45
Шабунину переквалифицировали дело: активисту грозит до 5 лет за решеткой

Шабунину переквалифицировали дело: активисту грозит до 5 лет за решеткой (4 новости)

«Теперь активисту грозит пять лет лишения свободы.  »

Следователи переквалифицировали дело в отношении председателя общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталия Шабунина, ему грозит до 5 лет за решеткой.Как сообщает ЦПК, подозрение было изменено 15 января и вручено 18 января следователем Чеберяком Днепровского районного управления полиции Киева.

Досудебное следствие, по словам следователя, завершено, и избирать меру пресечения подозреваемому не будут, дело в ближайшее время будет направлено в суд.Теперь Шабунину инкриминируют часть 2, статьи 345-1 Уголовного кодекса Украины "Угроза или насилие в отношении журналиста". Если вину активиста докажут, ему грозит до пяти лет заключения."Отсутствие желания у следователей и прокуроров избрать меру пресечения означает, что лицо не уклоняется от расследования и не несет угрозы обществу, это трудно сопоставить с преступлением, которое инкриминируют Виталию Шабунину. Это дает основания говорить о политической природе дела", - утверждает адвокат Елена Щербань.В ЦПК считают, что переквалификация дела на более тяжкую статью - это продолжение давления на антикоррупционную организацию.16 августа 2017 года, в Днепровском отделении полиции Киева главе ЦПК Шабунину объявили подозрение в избиении Всеволода Филимоненко.Шабунин заявлял, что ударил его по лицу за оскорбление коллеги. В Facebook он обвинил Филимоненко в заказной кампании с целью компрометации. Позже прокуратура Киева согласилась проверить статус Филимоненко - является ли он действительно журналистом.Кроме того, 2 августа стало известно, что следственное управление киевской налоговой открыло уголовное производство против руководителей общественной организации Центр противодействия коррупции.Международная организация по борьбе с коррупцией Transparency International Украина призвала к прозрачности в деле Шабунина.

Обновлено в 14:45 Следователи переквалифицировали дело в отношении председателя общественной организации «Центр противодействия коррупции» Виталия Шабунина. Теперь ему инкриминируют часть 2 статьи 345-1 Уголовного кодекса Украины «Угроза или насилие в отношении журналиста». Если вину активиста докажут, ему грозит до пяти лет заключения.

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Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  18.01.18, 12:25 Теперь активисту грозит пять лет лишения свободы.  
Новое Время Новое Время  ·  18.01.18, 12:56 Следователи переквалифицировали дело в отношении председателя общественной организации "Центр противодействия
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  18.01.18, 14:45 Следователи переквалифицировали дело в отношении председателя общественной организации «Центр противодействия коррупции» Виталия Шабунина. Теперь ему инкриминируют часть 2 статьи 345-1 Уголовного кодекса…
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