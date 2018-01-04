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"Шахтер" и "Динамо" попали в рейтинг самых богатых клубов мира (6 новостей) «Донецкий Шахтер занял в рейтинге 22-е место. »

Два украинских гранда донецкий Шахтер и киевское Динамо вошли в список самых богатых клубов всего мира.

Рейтинг составлялся по специальному футбольному финансовому индексу, разработанному Soccerex. Ключевыми переменными в расчетах были игровые активы (стоимость футболистов), фиксированные активы (стадион, база и другая недвижимость), банковские счета, инвестиционный потенциал владельца, долги клуба.

Донецкий Шахтер занял в рейтинге 22-е место. По данным издания футбольный финансовый индекс "горняков" равен 0,993, а общая стоимость игроков — 108 миллионов евро.

Киевское Динамо расположилось на 41-м месте. Стоимость всех футболистов клуба равняется 87 млн евро, а ФФИ - 0,574.

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Топ-10 рейтинга:

1. Манчестер Сити (ФФИ — 4,883; стоимость игроков – 637 млн евро)2. Арсенал (4,559; 592 млн евро)3. ПСЖ (4,128; 485 млн евро)4. Гуанчжоу Эвергранд (3,423; 46 млн евро)5. Тоттенхэм (2,591; 463 млн евро)6. Реал (2,579; 771 млн евро)7. Манчестер Юнайтед (2,314; 524 млн евро)8. Ювентус (2,260; 470 млн евро)9. Челси (2,073; 624 млн евро)10. Бавария (2,086; 603 млн евро)

Отметим, что самый дорогой состав футболистов у Барселоны, но она в рейтинге с ФФИ 1,626 заняла всего 13 место.

Со всем рейтингом самых финансово сильных клубов можно ознакомиться здесь.

Обновлено в 17:18 Горняки занимают в рейтинге 22-е место, "Динамо" - на 41-й позиции.

Обновлено в 17:56 Донецкий "Шахтер" занял в рейтинге 22-е место.