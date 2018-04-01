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Шахтер предложил Фонсеке рекордный контракт - СМИ

Шахтер предложил Фонсеке рекордный контракт - СМИ (3 новости)

««Эвентон» не готов платить португальцу такие деньги»

Соглашение португальца с дончанами может быть продолжено.

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Новое Время Новое Время  ·  01.04.18, 12:23 Шахтер предложил новый контракт главному тренеру Паулу Фонсеке с зарплатой 9 млн евро в год.
Телеканал XSPORT Телеканал XSPORT  ·  01.04.18, 14:14 «Эвентон» не готов платить португальцу такие деньги
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