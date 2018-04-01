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Соглашение португальца с дончанами может быть продолжено.

Шахтер предложил Фонсеке рекордный контракт - СМИ (3 новости) ««Эвентон» не готов платить португальцу такие деньги»

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