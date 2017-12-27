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Легендарный нападающий Алан Ширер похвалил форварда Тоттенхэма Гарри Кейна, на днях побившего его рекорд.

Легендарный английский форвард уверен, что игрок «Тоттенхэма» мог бы заиграть в Примере

Ширер: Кейн затмил Роналду и Месси (2 новости) «Легендарный нападающий Алан Ширер похвалил форварда Тоттенхэма Гарри Кейна, на днях побившего его рекорд»

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