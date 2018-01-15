Шпионские игры. США планируют запретить смартфоны Huawei и ZTE в правительственных учреждениях (3 новости) «Компании подозревают в связях с китайским правительством, что может быть угрозой для национальной безопасности США»

В США в Конгресс подали на рассмотрение законопроект, по которому чиновникам правительственных учреждений запрещается пользоваться смартфонами китайских производителей Huawei и ZTE.

По мнению автора документа Майка Конавея, упомянутые компании могут нести угрозу национальной безопасности США за их связи с правительством Китая, пишет The Verge.

Такую позицию Конавей обосновывает тем, что использование смартфонов Huawei и ZTE "откроет двери Китаю во все аспекты американской жизни, чтобы за ней следить".

Автор законопроекта уверяет, что Huawei предоставляет информацию государственным лидерами КНР. И учитывая то, что бизнес компании в США расширяется, это еще один риск для безопасности страны.

Сенатор США сравнил Трампа со Сталиным

Издание отмечает, что в Соединенных Штатах не впервые обвиняют китайские компании. Поэтому это должно быть политическим сигналом для КНР.

Если законопроект одобрят, то американским правительственным учреждениям запретят покупать и использовать телекоммуникационное оборудование и услуги компаний Huawei и ZTE.