Штаб АТО призывает лидеров НВФ прекратить обстрелы на время Пасхальных праздников (12 новостей) «Штаб АТО призывает лидеров НВФ прекратить обстрелы на время Пасхальных праздников»

Боевики российско-оккупационных войск продолжают игнорировать договоренности Трехсторонней контактной группы по полному прекращению огня на период Пасхальных праздников. В целом, с начала установленного с полуночи 30 марта «пасхального перемирия», агрессор совершил более 230 обстрелов позиций украинских защитников, при этом неоднократно применив оружие, запрещенное минскими соглашениями.

Обновлено в 12:49 "Всего с начала установленного с полуночи 30 марта "пасхального перемирия" агрессор совершил более 230 обстрелов позиций украинских защитников, при этом неоднократно применив запрещенное Минскими соглашениями оружие", - говорится в сообщении.

Обновлено в 12:50 В то же время ВСУ продолжат соблюдать режим тишины вдоль всей линии соприкосновения, подчеркнули в штабе.