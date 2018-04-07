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ИС ИС · · Обновлено в 12:50
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Штаб АТО призывает лидеров НВФ прекратить обстрелы на время Пасхальных праздников

Штаб АТО призывает лидеров НВФ прекратить обстрелы на время Пасхальных праздников (12 новостей)

«Штаб АТО призывает лидеров НВФ прекратить обстрелы на время Пасхальных праздников»

Боевики российско-оккупационных войск продолжают игнорировать договоренности Трехсторонней контактной группы по полному прекращению огня на период Пасхальных праздников. В целом, с начала установленного с полуночи 30 марта «пасхального перемирия», агрессор совершил более 230 обстрелов позиций украинских защитников, при этом неоднократно применив оружие, запрещенное минскими соглашениями.

Обновлено в 12:49 "Всего с начала установленного с полуночи 30 марта "пасхального перемирия" агрессор совершил более 230 обстрелов позиций украинских защитников, при этом неоднократно применив запрещенное Минскими соглашениями оружие", - говорится в сообщении.

Обновлено в 12:50 В то же время ВСУ продолжат соблюдать режим тишины вдоль всей линии соприкосновения, подчеркнули в штабе.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  07.04.18, 09:59 Боевики в зоне АТО на Донбассе с начала "пасхального перемирия" 30 марта совершили более 230 обстрелов позиций украинских войск, штаб АТО призывает лидеров незаконных вооруженных формирований (НВФ) прекратить…
Телеграф Телеграф  ·  07.04.18, 10:02 Штаб АТО призывает лидеров НВФ прекратить обстрелы на время Пасхальных праздников.
Украинская правда Украинская правда  ·  07.04.18, 11:43 С начала "пасхального перемирия", установленного с полуночи 30 марта, боевики осуществили более 230 обстрелов позиций сил АТО, неоднократно применив оружие, запрещенное "минскими соглашениями".
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  07.04.18, 12:05 Штаб АТО призвал главарей оккупационной администрации РФ прекратить обстрелы на Пасху.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  07.04.18, 12:06 Боевики российско-оккупационных войск продолжают игнорировать договоренности Трехсторонней контактной группы о полном прекращении огня на период Пасхальных праздников. В целом с начала установленного…
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  07.04.18, 12:06 Боевики с начала "пасхального перемирия" совершили более 230 обстрелов позиций украинских военнослужащих, - сообщает пресс-центр штаба АТО
ForUm ForUm  ·  07.04.18, 12:08 За время «пасхального» перемирия боевики совершили более 230 обстрелов позиций украинских защитников, сообщает пресс-центр штаба АТО.«Боевики российско-оккупационных войск продолжают…
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  07.04.18, 12:12 С начала "пасхального перемирия", установленного с полуночи 30 марта, боевики совершили более 230 обстрелов позиций сил АТО, неоднократно применив оружие, запрещенное "минскими соглашениями"
Depo.ua Depo.ua  ·  07.04.18, 12:14 Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО, передает Depo.ua . Там подчеркивают, что подразделения Вооруженных сил Украины в районе проведения АТО на территории Донецкой и Луганской областей и в дальнейшем…
РБК Украина РБК Украина  ·  07.04.18, 12:49 Боевики российско-оккупационных войск продолжают игнорировать договоренности Трехсторонней контактной группы о полном прекращении огня на период Пасхальных праздников. Об этом сообщает пресс-центр штаба…
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  07.04.18, 12:50 Боевики гибридной армии РФ за неделю действия "пасхального перемирия" более 230 раз обстреляли позиции ВСУ в Донбассе. Об этом в своем Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.Отмечается, что террористы…
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