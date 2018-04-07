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Шварценеггер выписался из больницы после операции на сердце (7 новостей) «Актер и политик Арнольд Шварценеггер был выписан из госпиталя»

70-летнему актеру Арнольду Шварценеггеру 30 марта в больнице Лос-Анджелеса заменили клапан катетера.Американского актера Арнольда Шварценеггера 6 апреля выписали из больницы после операции на сердце. Об этом в Twitter сообщил его представитель Дэниел Кетчелл.

70-летнего актера 30 марта прооперировали в Лос-Анджелесе, где ему заменили клапан катетера. Кетчелл писал, что Шварценеггера очнулся со словами "I'm баск" ("Я вернулся"; отсылка к цитате из "Терминатора-2").

Американский бодибилдер австрийского происхождения стал знаменит благодаря съемкам в трех первых фильмах "Терминатора", "Красной жаре", "Конане-варваре", "Конане-разрушителе" и "Хищнике". В 2003 2011 годах он дважды занимал пост губернатора Калифорнии.

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Обновлено в 05:36 «Шварценеггер направляется домой!», - говорится в посте.

Обновлено в 05:42 Актер направляется домой.