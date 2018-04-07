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Гордон Гордон · · Обновлено в 05:42
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Шварценеггер выписался из больницы после операции на сердце

Шварценеггер выписался из больницы после операции на сердце (7 новостей)

«Актер и политик Арнольд Шварценеггер был выписан из госпиталя»

70-летнему актеру Арнольду Шварценеггеру 30 марта в больнице Лос-Анджелеса заменили клапан катетера.Американского актера Арнольда Шварценеггера 6 апреля выписали из больницы после операции на сердце. Об этом в Twitter сообщил его представитель Дэниел Кетчелл.

70-летнего актера 30 марта прооперировали в Лос-Анджелесе, где ему заменили клапан катетера. Кетчелл писал, что Шварценеггера очнулся со словами "I'm баск" ("Я вернулся"; отсылка к цитате из "Терминатора-2").

Американский бодибилдер австрийского происхождения стал знаменит благодаря съемкам в трех первых фильмах "Терминатора", "Красной жаре", "Конане-варваре", "Конане-разрушителе" и "Хищнике". В 2003 2011 годах он дважды занимал пост губернатора Калифорнии.

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Обновлено в 05:36 «Шварценеггер направляется домой!», - говорится в посте.

Обновлено в 05:42 Актер направляется домой.

ФОТО К НОВОСТИ: «Шварценеггер выписался из больницы после операции на сердце»
Фото Шварценеггер выписался из больницы после операции на сердце
Фото Шварценеггера выписали из больницы после операции на сердце
Фото Шварценеггера выписали из больницы после операции на сердце
Фото Шварценеггер выписался из больницы после успешной операции
Фото Арнольда Шварценеггера выписали из больницы после операции на сердце
Фото Шварценеггер выписался из больницы после операции
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Факты Факты  ·  07.04.18, 02:13 После операции по замене клапана катетера актер направился домой
Новое Время Новое Время  ·  07.04.18, 03:36 Известный американский актер, спортсмен и политик Арнольд Шварценеггер выписался из больницы, где ему делали операцию на открытом сердце.
Униан Униан  ·  07.04.18, 04:00 70-летний актер отправился на прошлой неделе в медицинский центр Cedars-Sinai для замены клапана в катетере.
Телеграф Телеграф  ·  07.04.18, 04:55 Актер и политик Арнольд Шварценеггер был выписан из госпиталя.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Канал 112 Канал 112  ·  07.04.18, 05:36 Арнольда Шварценеггера выписали из больницы Лос-Анджелеса после операции на открытом сердце. Об этом написал в Twitter его представитель Дэниел Кетчелл. «Шварценеггер направляется домой!», - говорится…
ТСН ТСН  ·  07.04.18, 05:42 Актер направляется домой.
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Шварценеггер выписался из больницы после операции на сердце

Шварценеггер выписался из больницы после операции на сердце
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