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Швеция вводит экологический налог при продаже авиабилетов

Швеция вводит экологический налог при продаже авиабилетов (5 новостей)

«Швеция ввела экологический налог при продаже авиабилетов, имеющий целью уменьшения влияния воздушных перевозок на климат»

Швеция в воскресенье, 1 апреля, ввела экологический налог при продаже авиабилетов.

Об этом сообщает DW.

Отмечается, что этот налог взимается почти со всех пассажиров и нацелен на уменьшение влияния воздушных перевозок на климат.

"Целью налога является минимизация выбросов углерода, к которым привело радикальное увеличение авиаперевозок", - заявила министр климата, представительница Зеленых Изабелла Ловин.

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Налог будет добавляться к цене билета на все рейсы, которые отправляются со всех аэропортов Швеции. Он составляет от 60 до 400 крон (от 5,8 до 38,8 евро) в зависимости от места назначения. Налог будет взиматься со всех пассажиров, кроме детей до двух лет, экипажей самолетов, пассажиров, которые останавливаются на территории Швеции, не сменяя самолетов, а в некоторых случаях - и транзитных пассажиров.

Согласно опросу, опубликованного 25 марта Dagens Nyheter, 53 процента шведов высказалось в пользу нового налога. Однако оппозиционная партия "Центр" критиковала введение этого сбора, призывая обязать авиакомпании использовать биотопливо.

ФОТО К НОВОСТИ: «Швеция вводит экологический налог при продаже авиабилетов»
Фото Швеция ввела экологический налог на авиабилеты
Фото Швеция вводит экологический налог при продаже авиабилетов
Фото Швеция ввела экологический налог при продаже авиабилетов
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Униан Униан  ·  01.04.18, 13:28 В Швеции начали собирать экологический налог при продаже авиабилетов. Он взимается почти со всех пассажиров и составляет до 39 евро.
Европейская правда Европейская правда  ·  01.04.18, 13:41 Швеция ввела экологический налог при продаже авиабилетов, имеющий целью уменьшения влияния воздушных перевозок на климат.
Телеграф Телеграф  ·  01.04.18, 14:03 В Швеции с 1 апреля введен экологический налог при продаже авиабилетов, чтобы уменьшить влияние воздушных перевозок на климат.
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  01.04.18, 14:12 Швеция ввела экологический налог при продаже авиабилетов, который имеет целью уменьшение влияния воздушных перевозок на климат
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