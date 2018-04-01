Швеция вводит экологический налог при продаже авиабилетов

Швеция в воскресенье, 1 апреля, ввела экологический налог при продаже авиабилетов.

Об этом сообщает DW.

Отмечается, что этот налог взимается почти со всех пассажиров и нацелен на уменьшение влияния воздушных перевозок на климат.

"Целью налога является минимизация выбросов углерода, к которым привело радикальное увеличение авиаперевозок", - заявила министр климата, представительница Зеленых Изабелла Ловин.

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Налог будет добавляться к цене билета на все рейсы, которые отправляются со всех аэропортов Швеции. Он составляет от 60 до 400 крон (от 5,8 до 38,8 евро) в зависимости от места назначения. Налог будет взиматься со всех пассажиров, кроме детей до двух лет, экипажей самолетов, пассажиров, которые останавливаются на территории Швеции, не сменяя самолетов, а в некоторых случаях - и транзитных пассажиров.

Согласно опросу, опубликованного 25 марта Dagens Nyheter, 53 процента шведов высказалось в пользу нового налога. Однако оппозиционная партия "Центр" критиковала введение этого сбора, призывая обязать авиакомпании использовать биотопливо.