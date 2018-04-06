Швейцарец Гримм избран новым президентом футбольной Премьер-лиги

Сегодня в 13:55

Томас Гримм официально был избран президентом украинской Премьер-лиги, став третьим в истории руководителем украинского элитного дивизиона. Об этом сообщает Footboom.com.

Швейцарца избрали на четырехлетний срок.

Итоги голосования такие: 10 представителей клубов проголосовали "за", два представителя воздержались - это "Заря" и "Черноморец". "Динамо" и "Шахтер" проголосовали за Гримма.

Гримм был единственным претендентом на пост президента УПЛ, поскольку предыдущий руководитель Премьер-лиги Владимир Генинсон отказался выдвигать свою кандидатуру. Он сказал, что Гримм имеет поддержку двух главных клубов страны, поэтому не видит смысла принимать участие в выборах.

Украинская футбольная Премьер-лига заняла 16-е место по посещаемости матчей…

Ранее сообщалось, что Украина возвращается в топ-30 рейтинга ФИФА.

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