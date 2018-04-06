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ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ · · Обновлено в 14:14
· Премьер-Лига
Швейцарец Гримм избран новым президентом футбольной Премьер-лиги

Швейцарец Гримм избран новым президентом футбольной Премьер-лиги (7 новостей)

«Президент «Олимпика» голосовал за Томаса Гримма»

Томас Гримм официально был избран президентом украинской Премьер-лиги, став третьим в истории руководителем украинского элитного дивизиона. Об этом сообщает Footboom.com.

Швейцарца избрали на четырехлетний срок.

Итоги голосования такие: 10 представителей клубов проголосовали "за", два представителя воздержались - это "Заря" и "Черноморец". "Динамо" и "Шахтер" проголосовали за Гримма.

Гримм был единственным претендентом на пост президента УПЛ, поскольку предыдущий руководитель Премьер-лиги Владимир Генинсон отказался выдвигать свою кандидатуру. Он сказал, что Гримм имеет поддержку двух главных клубов страны, поэтому не видит смысла принимать участие в выборах.

Украинская футбольная Премьер-лига заняла 16-е место по посещаемости матчей…
Украинская футбольная Премьер-лига заняла 16-е место по посещаемости матчей…

Ранее сообщалось, что Украина возвращается в топ-30 рейтинга ФИФА.

Обновлено в 14:07 Томас Гримм будет руководить чемпионатом Украины по футболу 4 года

Обновлено в 14:14 Новоизбранный президент УПЛ – о ближайших планах

ФОТО К НОВОСТИ: «Швейцарец Гримм избран новым президентом футбольной Премьер-лиги»
Фото Швейцарец Гримм избран новым президентом футбольной Премьер-лиги
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Terrikon Terrikon  ·  06.04.18, 10:33 Сегодня в 11:00 начнется заседание представителей клубов УПЛ, на котором будет выбран новый президент организации. Кандидат на этих выборах один - Томас Гримм. Владимир Генинсон сложит свои полномочия…
Униан Униан  ·  06.04.18, 12:46 В 2016 году швейцарец занимался юридическими вопросами при подготовке сборной Украины к чемпионату Европы-2016.
Sport.ua Sport.ua  ·  06.04.18, 13:30 Президент «Олимпика» голосовал за Томаса Гримма
Новое Время Новое Время  ·  06.04.18, 13:41 Швейцарец Томас Гримм стал новым главой украинской Премьер-лиги по итогам отчетно-выборного собрания организации в Доме футбола.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  06.04.18, 14:07 Томас Гримм будет руководить чемпионатом Украины по футболу 4 года
Sport.ua Sport.ua  ·  06.04.18, 14:14 Новоизбранный президент УПЛ – о ближайших планах
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