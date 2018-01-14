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Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 22:16
· Вооружённые силы Украины · БПЛА · Военнослужащие
Силы АТО на Донбассе сбили российский беспилотник

Силы АТО на Донбассе сбили российский беспилотник (15 новостей)

«С начала перемирия это уже третий сбитый БПЛА такого типа»

В зоне проведения антитеррористической операции военнослужащие подразделения противовоздушной обороны сбили беспилотник российского производства. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook вечером в воскресенье, 14 января.

"В районе проведения АТО подразделением ПВО был сбит БПЛА российского производства типа "Орлан-10". С начала перемирия (23 декабря) это уже третий сбитый БПЛА этого типа", - говорится в сообщении.

Отмечено, что "Орлан-10" является составной частью комплекса воздушной разведки, наблюдения и мониторинга. Беспилотник оснащен системой радиоэлектронной борьбы, тепловизором, фото- и видеоаппаратурой. Он способен создавать карты местности в 3D.

Обновлено в 21:59 "В районе проведения АТО подразделением ПВО был сбит БПЛА российского производства типа Орлан-10. С начала перемирия (23 декабря) это уже третий сбитый БПЛА этого типа", - говорится в сообщении.

Обновлено в 22:16 Очередной факт присутствия российского вооружения на Донбассе зафиксирован 14 января.

ФОТО К НОВОСТИ: «Силы АТО на Донбассе сбили российский беспилотник»
Фото В зоне АТО украинские военные сбили российский беспилотник - уже третий с начала перемирия
Фото Силы АТО на Донбассе сбили российский беспилотник "Орлан-10"
Фото Силы АТО на Донбассе сбили российский беспилотник
Фото ВСУ сбили на Донбассе российский беспилотник
Фото В зоне АТО украинские военные сбили беспилотник РФ
Фото В зоне АТО сбили российский беспилотник
Фото В зоне АТО украинские военные сбили третий за время "новогоднего перемирия" российский беспилотник
Фото Силы АТО сбили на фронте очередной российский беспилотник
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Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  14.01.18, 20:49 Военнослужащие подразделения противовоздушной обороны сбили в зоне АТО беспилотник российского производства. "В районе проведения АТО подразделением ПВО был сбит БПЛА российского производства типа "Орлан-10".…
Факты Факты  ·  14.01.18, 20:56 Орлан-10 является составной частью комплекса воздушной разведки, наблюдения и мониторинга
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