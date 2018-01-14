Силы АТО на Донбассе сбили российский беспилотник (15 новостей) «С начала перемирия это уже третий сбитый БПЛА такого типа»

В зоне проведения антитеррористической операции военнослужащие подразделения противовоздушной обороны сбили беспилотник российского производства. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook вечером в воскресенье, 14 января.

"В районе проведения АТО подразделением ПВО был сбит БПЛА российского производства типа "Орлан-10". С начала перемирия (23 декабря) это уже третий сбитый БПЛА этого типа", - говорится в сообщении.

Отмечено, что "Орлан-10" является составной частью комплекса воздушной разведки, наблюдения и мониторинга. Беспилотник оснащен системой радиоэлектронной борьбы, тепловизором, фото- и видеоаппаратурой. Он способен создавать карты местности в 3D.

Обновлено в 21:59 "В районе проведения АТО подразделением ПВО был сбит БПЛА российского производства типа Орлан-10. С начала перемирия (23 декабря) это уже третий сбитый БПЛА этого типа", - говорится в сообщении.

Обновлено в 22:16 Очередной факт присутствия российского вооружения на Донбассе зафиксирован 14 января.