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Аналитическая Служба Новостей Аналитическая Служба Новостей · · Обновлено в 16:51
· Синоптик
Синоптик рассказала, когда в Украину придут холода

Синоптик рассказала, когда в Украину придут холода (7 новостей)

«Также стал известен прогноз на Рождество»

Теплая по-весеннему погода будет оставаться на территории Украины и на рождественские праздники. Вот настоящие зимние холода придут лишь 9 января.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко в эфире телеканала Еспресо.TV.

Температура воздуха опустится в Украине ниже нуля и местами выпадет снег. При этом синоптик успокоила, что сильный циклон «Элеонор», который прошелся по Франции, Нидерландам, Бельгии и Германии, не повредит Украине.

Максимум, что циклон может сделать на территории нашей страны, так это спровоцировать осадки в западных областях. Синоптик также не прогнозирует мощного штормового ветра.

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Чи чекати українцям морозу на Різдво: синоптики озвучили прогноз

Обновлено в 16:07 А на юге будет совсем по-весеннему: от 8 до 10 градусов тепла днем и 0-5 ночью.Что касается снега, то здесь синоптики обнадеживают: на Святвечер он будет, но вместе с дождем."На севере Левобережья и местами в западных областях ожидаются небольшие осадки:…

Обновлено в 16:51 В Украине на Рождество не будет снега и морозов, а с 10-го января начнется легкое похолодание. Об этом сообщается на сайте Укргидрометеоцентра. До Рождества, а также в начале следующей недели в Украине сохранится плюсовая температура с дождями и туманами, только в отдельных регионах возможен мокрый снег. В пятницу и субботу, 5-6 января, на большей территории Украины сохранится облачная погода с прояснениями. На севере Левобережья, местами в западных, 5 января и в восточных областях небольшой дождь и мокрый снег. На остальной территории без существенных осадков. Температура ночью от +3 до -2 градусов. Днем воздух прогреется до +6 градусов, в южных, 6 января и в западных областях до +4… +9 градусов. В Кривом Роге температура поднимется до +6 градусов, ветер - 5-10 м/с. Осадков не ожидается. На Рождество в воскресенье, 7 января,в северных, местами западных и центральных областях, днем на Левобережье небольшой дождь. На остальной территории без осадков. Температура поднимется до +3… +8 градусов. В Кривом Роге днем будет переменная облачность, воздух прогреется до +6 градусов. В понедельник, 8 января, ночью, кроме юга и востока, небольшой мокрый снег. Днем в Украине без осадков. Температура на протяжении суток от -4 до +1 градуса. В южных и восточных областях от 0 до 5 градусов тепла. В Кривом Роге в понедельник будет ясная погода. Температура воздуха - +2 градуса. Ветер будет 3-8 м/с. Следить за погодой в Кривом Роге, вы можете в разделе "Погода" на нашем сайте.

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Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  04.01.18, 10:51 По прогнозам, в конце недели в Украине будет царить весна посреди зимы. Холода придут только с 9 января
Обозреватель Обозреватель  ·  04.01.18, 11:57 Также стал известен прогноз на Рождество
Телеграф Телеграф  ·  04.01.18, 12:27 После Рождества ожидается постепенное понижение температуры воздуха, которая медленно приблизится к стандартным зимним параметрам.
Хвиля Хвиля  ·  04.01.18, 14:07 По прогнозам, в конце недели в Украине будет царить весна посреди зимы. Холода придут только с 9 января. Об этом в эфире Эспрессо.TV рассказала синоптик Наталья Диденко. В течение сегодняшнего и завтрашнего…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Facenews Facenews  ·  04.01.18, 16:07 Согласно данным Укргидрометцентра, 6 января накануне Рождества украинцам не стоит ждать существенных морозов."Температура ночью будет от 2 мороза до 3 тепла, а днем столбик термометра покажет от нуля…
0564.ua 0564.ua  ·  04.01.18, 16:51 В Украине на Рождество не будет снега и морозов, а с 10-го января начнется легкое похолодание. Об этом сообщается на сайте Укргидрометеоцентра. До Рождества, а также в начале следующей недели в Украине…
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