Синоптики объявили штормовое предупреждение на западе и востоке Украины (5 новостей) «25 декабря в западных и восточных областях порывы ветра 15-20 м/с. (фото)»

В западных и восточных Украины 25 декабря из-за ухудшения погодных условий объявили штормовое предупреждение. Об этом говорится в сообщении Укргидрометцентра в Facebook.

"Внимание! Штормовое предупреждение! 25 декабря в западных и восточных областях порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Согласно данным Укргидрометцентра, 25 декабря на большей части территории Украины синоптики прогнозируют выпадение осадков в виде мокрого снега с дождем. Максимальная температура воздуха +10 градусов.

Погода в Украине: объявлено штормовое предупреждение, снегопад продолжится

Обновлено в 22:25 Об этом говорится в сообщении Укргидрометцентра в Facebook.

Обновлено в 23:35 25 декабря в западных и восточных областях порывы ветра 15-20 м/с. (фото)