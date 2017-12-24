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Канал 112 Канал 112 · · Обновлено в 23:35
· Погода в Украине · Область · Ухудшение погодных условий
Синоптики объявили штормовое предупреждение на западе и востоке Украины

Синоптики объявили штормовое предупреждение на западе и востоке Украины (5 новостей)

«25 декабря в западных и восточных областях порывы ветра 15-20 м/с. (фото)»

В западных и восточных Украины 25 декабря из-за ухудшения погодных условий объявили штормовое предупреждение. Об этом говорится в сообщении Укргидрометцентра в Facebook.

"Внимание! Штормовое предупреждение! 25 декабря в западных и восточных областях порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Согласно данным Укргидрометцентра, 25 декабря на большей части территории Украины синоптики прогнозируют выпадение осадков в виде мокрого снега с дождем. Максимальная температура воздуха +10 градусов. 

Погода в Украине: объявлено штормовое предупреждение, снегопад продолжится
Погода в Украине: объявлено штормовое предупреждение, снегопад продолжится

Обновлено в 22:25 Об этом говорится в сообщении Укргидрометцентра в Facebook.

Обновлено в 23:35 25 декабря в западных и восточных областях порывы ветра 15-20 м/с. (фото)

ФОТО К НОВОСТИ: «Синоптики объявили штормовое предупреждение на западе и востоке Украины»
Фото Сильный ветер и дождь: в Украине объявили штормовое предупреждение
Фото В западных и восточных областях Украины на 25 декабря объявили штормовое предупреждение
Фото Синоптики объявили штормовое предупреждение
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Новости ONLINE.UA Новости ONLINE.UA  ·  24.12.17, 19:34 В понедельник, 25 декабря, в Украине продолжит ухудшаться погода. По всей территории страны пройдут сильные дожди, а в западных и восточных областях ожидается сильный ветер со скоростью до 20 м/с, в связи…
УНН УНН  ·  24.12.17, 19:55 "Внимание! Штормовое предупреждение! 25 декабря в западных и восточных областях порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении. Как сообщал УНН, в понедельник 25 декабря на Закарпатье ожидаются сильные…
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  24.12.17, 22:25 В западных и восточных Украины 25 декабря из-за ухудшения погодных условий объявили штормовое предупреждение. Об этом говорится в сообщении Укргидрометцентра в Facebook. "Внимание! Штормовое предупреждение!…
Главред Главред  ·  24.12.17, 23:35 25 декабря в западных и восточных областях порывы ветра 15-20 м/с. (фото)
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