Синоптики предупреждают об опасности лавин в Карпатах (4 новости) «По данным Укргидрометцентра, 30 декабря, в связи с оттепелью, на высокогорье Ивано-Франковской и западной части Закарпатской областей ожидается значительное опасность…»

30 декабря в связи с метелью на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей ожидаетс снежнолавинная опасность третьего уровня, сообщила Госсслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.В Карпатах 30 декабря ожидается лавинная опасность. Об этом сообщила пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"30 декабря в связи с метелью на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей ожидается значительная снежнолавинная опасность (третий уровень)", говорится в сообщении.

Самым высоким уровнем лавинной опасности является четвертый.