Синоптики предупреждают об опасности лавин в Карпатах

30 декабря в связи с метелью на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей ожидаетс снежнолавинная опасность третьего уровня, сообщила Госсслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.В Карпатах 30 декабря ожидается лавинная опасность. Об этом сообщила пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
"30 декабря в связи с метелью на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей ожидается значительная снежнолавинная опасность (третий уровень)", говорится в сообщении.
Самым высоким уровнем лавинной опасности является четвертый.