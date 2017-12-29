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Синоптики предупреждают об опасности лавин в Карпатах

Синоптики предупреждают об опасности лавин в Карпатах (4 новости)

«По данным Укргидрометцентра, 30 декабря, в связи с оттепелью, на высокогорье Ивано-Франковской и западной части Закарпатской областей ожидается значительное опасность…»

30 декабря в связи с метелью на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей ожидаетс снежнолавинная опасность третьего уровня, сообщила Госсслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.В Карпатах 30 декабря ожидается лавинная опасность. Об этом сообщила пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"30 декабря в связи с метелью на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей ожидается значительная снежнолавинная опасность (третий уровень)", говорится в сообщении.

Самым высоким уровнем лавинной опасности является четвертый.

ФОТО К НОВОСТИ: «Синоптики предупреждают об опасности лавин в Карпатах»
Фото Спасатели предупредили о значительной лавинной опасности в Карпатах
Фото Синоптики предупреждают о лавинах в Карпатах
Фото Синоптики предупреждают об опасности лавин в Карпатах
Фото ГСЧС предупредила о высоком уровне лавинной опасности в Карпатах 30 декабря
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Новое Время Новое Время  ·  29.12.17, 21:30 По данным Укргидрометцентра, 30 декабря, в связи с оттепелью, на высокогорье Ивано-Франковской и западной части Закарпатской областей ожидается значительное опасность восхождения лавин.
РБК Украина РБК Украина  ·  29.12.17, 22:17 Синоптики предупреждают о значительной лавинной опасности в Карпатах завтра, 30 декабря 2017 года. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС)."30 декабря,…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  29.12.17, 23:11   Синоптики предупреждают о значительной лавинной опасности в Карпатах в субботу, 30 декабря, сообщает пресс-служба ГосЧС.    "30 декабря, в связи с метелью, на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской…
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