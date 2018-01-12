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Сирийские исламисты сбили российский беспилотник стоимостью 900 млн рублей (6 новостей) «Подобный беспилотник сбивали на Донбассе в 2015 году»

Это произошло на северо-востоке провинции Хама, где идут ожесточенные бои между повстанцами и правительственными войсками. В Сирии исламистская группировка "Нур-ад-дин Аз-Зенги", которая борется с режимом президента Башара Асада, заявило о сбитии российского беспилотника.

Об этом сообщает Conflict Intelligence Team со ссылкой на сирийское оппозиционное СМИ "Medad Press".

Это произошло на северо-востоке провинции Хама, где идут ожесточенные бои между повстанцами и правительственными войсками. На опубликованном фото видно фрагмент крыла сбитого беспилотника.

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Обновлено в 02:27 На опубликованной фотографии виден фрагмент крыла дрона, похожий на деталь российского "Форпоста". Предварительная стоимость одного такого комплекса составляет 900 млн рублей (около $16 млн).

Обновлено в 03:23 В Сирии на северо-востоке провинции Хама исламистская группировка противников президента Башара Асада "Нур-ад-дин Аз-Зенги" сбила российский беспилотный летательный аппарат.