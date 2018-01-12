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Сирийские исламисты сбили российский беспилотник стоимостью 900 млн рублей

Сирийские исламисты сбили российский беспилотник стоимостью 900 млн рублей (6 новостей)

«Подобный беспилотник сбивали на Донбассе в 2015 году»

Это произошло на северо-востоке провинции Хама, где идут ожесточенные бои между повстанцами и правительственными войсками. В Сирии исламистская группировка "Нур-ад-дин Аз-Зенги", которая борется с режимом президента Башара Асада, заявило о сбитии российского беспилотника.

Об этом сообщает Conflict Intelligence Team со ссылкой на сирийское оппозиционное СМИ "Medad Press".

Это произошло на северо-востоке провинции Хама, где идут ожесточенные бои между повстанцами и правительственными войсками. На опубликованном фото видно фрагмент крыла сбитого беспилотника.

СММ ОБСЕ проводит оценку возможностей дальнейшего применения БПЛА
СММ ОБСЕ проводит оценку возможностей дальнейшего применения БПЛА

Обновлено в 02:27 На опубликованной фотографии виден фрагмент крыла дрона, похожий на деталь российского "Форпоста". Предварительная стоимость одного такого комплекса составляет 900 млн рублей (около $16 млн).

Обновлено в 03:23 В Сирии на северо-востоке провинции Хама исламистская группировка противников президента Башара Асада "Нур-ад-дин Аз-Зенги" сбила российский беспилотный летательный аппарат.

ФОТО К НОВОСТИ: «Сирийские исламисты сбили российский беспилотник стоимостью 900 млн рублей»
Фото Сирийские исламисты сбили российский беспилотник стоимостью 900 млн рублей
Фото Сирийские исламисты сбили российский беспилотник стоимостью 900 миллионов - СМИ
Фото Сирийские исламисты сбили российский беспилотник стоимостью 900 миллионов - СМИ
Фото В Сирии сбит беспилотник РФ стоимостью 900 млн рублей
Фото В Сирии сбили российский беспилотник стоимостью 900 млн рублей – СМИ
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ТСН ТСН  ·  12.01.18, 21:59 Подобный беспилотник сбивали на Донбассе в 2015 году.
Униан Униан  ·  12.01.18, 22:52 В Conflict Intelligence Team считают, что это может быть российский беспилотник "Форпост".
Телеграф Телеграф  ·  13.01.18, 01:48 В Conflict Intelligence Team считают, что это может быть российский беспилотник “Форпост”.
Гордон Гордон  ·  13.01.18, 02:27 Оппозиционное сирийское издание Medad Press опубликовало фото уничтоженного дрона, похожего на российский "Форпост". В Сирии на северо-востоке провинции Хама исламистская группировка противников…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  13.01.18, 03:23 Оппозиционное сирийское издание Medad Press опубликовало фото уничтоженного дрона, похожего на российский "Форпост". В Сирии сбили российский беспилотник за 16 миллионов долларов: украинские военные сбивали…
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