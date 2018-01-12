Сирийские исламисты сбили российский беспилотник стоимостью 900 млн рублей

Это произошло на северо-востоке провинции Хама, где идут ожесточенные бои между повстанцами и правительственными войсками. В Сирии исламистская группировка "Нур-ад-дин Аз-Зенги", которая борется с режимом президента Башара Асада, заявило о сбитии российского беспилотника.
Об этом сообщает Conflict Intelligence Team со ссылкой на сирийское оппозиционное СМИ "Medad Press".
Это произошло на северо-востоке провинции Хама, где идут ожесточенные бои между повстанцами и правительственными войсками. На опубликованном фото видно фрагмент крыла сбитого беспилотника.
Обновлено в 02:27 На опубликованной фотографии виден фрагмент крыла дрона, похожий на деталь российского "Форпоста". Предварительная стоимость одного такого комплекса составляет 900 млн рублей (около $16 млн).
Обновлено в 03:23 В Сирии на северо-востоке провинции Хама исламистская группировка противников президента Башара Асада "Нур-ад-дин Аз-Зенги" сбила российский беспилотный летательный аппарат.