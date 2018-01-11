Скандал вокруг новогодних эфиров на украинском ТВ: два канала внепланово проверят (3 новости) «Внеплановую проверку назначили телеканалам Интер и СТБ за трансляцию передач с участием лиц из санкционного списка»

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания проведет внеплановую проверку «Интера» и СТБ за трансляцию в новогодних эфирах фильмов с участием российских актеров из «черного списка» СБУ. Об этом сообщили в пресс-службе Нацсовета.

Решение совет принял 11 января. Будет проведена внеплановая проверка ЧАТ «Телеканал «Интер» и ЧАТ «Международный медиа-центр – СТБ» за трансляцию в новогодних эфирах фильмов с участием персон нон грата.

Нацсовет увидел в эфире Интера фильмы с участием Олега Табакова и Валентины Талызиной – «Москва слезам не верит» и «Ирония судьбы, или С легким паром!» А телеканал СТБ транслировал «Кавказскую пленницу, или Новые приключения Шурика», «Любовь и голуби», а также те же фильмы, что и «Интер». Кроме того, регулятор проверит записи новогодних эфиров и по другим лицензиям – эфирной и спутниковой.

Названы самые недооцененные фильмы года

Нацсовет уточнил, что виной сложившейся ситуации, в частности, является законодательство, касающееся трансляции некоторых советских фильмов. Отмечается, что этот вопрос требует разъяснения. Учитывая несогласования, Нацсовет не имеет четкого понимания, как реагировать на трансляцию советских фильмов телеканалами. Ведь были показаны киноленты, созданные до 1991 года, но с участием лица, внесенного в перечень лиц, создающих угрозу нацбезопасности. А прокатное удостоверение на показ не отменено.