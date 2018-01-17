  1. Главная
  2. Новости
  3. Экономика и финансы
  4. Сколько стоит заправить авто на АЗС. Средние цены на горючее на 17 января
Экономика и финансы
Gazeta.ua Gazeta.ua ·
· Бензин · Январь
Сколько стоит заправить авто на АЗС. Средние цены на горючее на 17 января

Сколько стоит заправить авто на АЗС. Средние цены на горючее на 17 января (3 новости)

«Литр бензина А-95 стоит 29,84 гривны»

Бензин и дизтопливо снова подорожали. Цена в среднем выросла на 10-50 коп./л.

В сети AMIC бензин марки А-92 продают по 29,79 грн/л, А-95 по 30,79 грн/л. За литр А-95+ нужно заплатить 31,79 грн. А дизтопливо стоит 28,49 грн/л, передает enkorr.

На 15 коп./л подорожали все виды топлива в сети SOCAR, Marshal и U.GO ("Укргаздобыча").

Сети KLO, "Автотранс", "Катрал", "Нефтек", Luxwen и Jazz Oil подняли цены на 10-50 коп./л.

В Украине запретили продажу бензина и дизтоплива стандарта Евро-4
В Украине запретили продажу бензина и дизтоплива стандарта Евро-4

В "А-95" отметили, что средняя стоимость бензинов А-92 и А-95+ выросла на 3 коп./л до 28,69 грн/л и 30,62 грн/л, соответственно. А-95 подорожал на 2 коп./л 29,43 грн/л. ДТ продают по 27,27 грн/л.

Дизельное топливо и бензины начали дорожать с 7 сентября. Всего на 17 января средняя стоимость бензина марки А-92 выросла на 4,86 грн/л, А-95 на 4,85 грн/л, А95+ на 4,92 грн/л. ДТ прибавило 5,36 грн/л.

В соцсетях жители столицы стали призывать бойкотировать АЗС, как это делают в Европе. Тем самым киевляне планируют заставить бензиновых магнатов снизить стоимость продукции. При этом план очень простой и хитрый: не покупать бензин у крупнейшего поставщика. Ведь бойкотировать всех невозможно, а вот если крупнейший участник рынка будет вынужден снизить цены, за ним это сделают и другие.

ФОТО К НОВОСТИ: «Сколько стоит заправить авто на АЗС. Средние цены на горючее на 17 января»
Фото Сколько стоит заправить авто на АЗС. Средние цены на горючее на 17 января
Фото Топливо в Украине снова подорожало на 1 грн. Антимонопольный комитет, введи!
Фото Бензин снова подорожал: сколько стоит бензин 17 января
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ТСН ТСН  ·  17.01.18, 08:17 Литр бензина А-95 стоит 29,84 гривны.
AutoRIA AutoRIA  ·  17.01.18, 11:11 Некоторые заправки повысили цену на бензин на 1 грн/литр.
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Экономика и финансы»
&quot;Нафтогаз&quot; возобновит закупки российского газа - Коболев

"Нафтогаз" возобновит закупки российского газа - Коболев
В &quot;Нафтогазе&quot; заявили, что будут покупать газ в России

В "Нафтогазе" заявили, что будут покупать газ в России
Сколько стоит заправить авто на АЗС. Средние цены на горючее на 17 января

Сколько стоит заправить авто на АЗС. Средние цены на горючее…
Непогода не повлияла на движение поездов – &quot;Укрзализныця&quot;

Непогода не повлияла на движение поездов – "Укрзализныця"
Курс биткоина резко обвалился

Курс биткоина резко обвалился
В Кабмине задумались о повышении цены на газ для населения в апреле

В Кабмине задумались о повышении цены на газ для населения…
Курс биткойна резко изменился

Курс биткойна резко изменился
Президент назвал улучшение инвестиционного климата приоритетом на 2018 год

Президент назвал улучшение инвестиционного климата приоритетом на 2018 год
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Селезнев забил в дебютной игре за «Акхисар»

Селезнев забил в дебютной игре за «Акхисар»
AO-2018. Судейский беспредел не помешал Долгополову выйти в 3-й круг

AO-2018. Судейский беспредел не помешал Долгополову выйти в 3-й круг
Поветкин может выступить в андеркарте боя Джошуа — Паркер

Поветкин может выступить в андеркарте боя Джошуа — Паркер
Australian Open. Долгополов преодолел второй круг, не отдав ни одного сета

Australian Open. Долгополов преодолел второй круг, не отдав ни одного…
Моха может перейти в турецкий клуб

Моха может перейти в турецкий клуб
BMW прекратит выпускать модели i3 и i8

BMW прекратит выпускать модели i3 и i8
Роман САНЖАР: «Хочу, чтобы Моха ушел»

Роман САНЖАР: «Хочу, чтобы Моха ушел»
«Реал Сосьедад» начал переговоры о переходе Лунина

«Реал Сосьедад» начал переговоры о переходе Лунина
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.