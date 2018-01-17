Сколько стоит заправить авто на АЗС. Средние цены на горючее на 17 января (3 новости) «Литр бензина А-95 стоит 29,84 гривны»

Бензин и дизтопливо снова подорожали. Цена в среднем выросла на 10-50 коп./л.

В сети AMIC бензин марки А-92 продают по 29,79 грн/л, А-95 по 30,79 грн/л. За литр А-95+ нужно заплатить 31,79 грн. А дизтопливо стоит 28,49 грн/л, передает enkorr.

На 15 коп./л подорожали все виды топлива в сети SOCAR, Marshal и U.GO ("Укргаздобыча").

Сети KLO, "Автотранс", "Катрал", "Нефтек", Luxwen и Jazz Oil подняли цены на 10-50 коп./л.

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В "А-95" отметили, что средняя стоимость бензинов А-92 и А-95+ выросла на 3 коп./л до 28,69 грн/л и 30,62 грн/л, соответственно. А-95 подорожал на 2 коп./л 29,43 грн/л. ДТ продают по 27,27 грн/л.

Дизельное топливо и бензины начали дорожать с 7 сентября. Всего на 17 января средняя стоимость бензина марки А-92 выросла на 4,86 грн/л, А-95 на 4,85 грн/л, А95+ на 4,92 грн/л. ДТ прибавило 5,36 грн/л.

В соцсетях жители столицы стали призывать бойкотировать АЗС, как это делают в Европе. Тем самым киевляне планируют заставить бензиновых магнатов снизить стоимость продукции. При этом план очень простой и хитрый: не покупать бензин у крупнейшего поставщика. Ведь бойкотировать всех невозможно, а вот если крупнейший участник рынка будет вынужден снизить цены, за ним это сделают и другие.