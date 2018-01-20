"Скрепненько и православненько". В Сети потроллили Беркову за купание в проруби на Крещение (видео)

Бывший президент Грузии, а ныне глава партии "Рух нових сил" Михеил Саакашвили опубликовал на своей странице пост, с фотографиями крещенского купания. - Гидропарк, много хороших теплых людей и мое первое купание в очень холодной воде на Водохреще, - написал Саакашвили. Однако не все пользователи интернета благосклонно отнеслись к такому начинанию Саакашвили. Пользователи Twitter жестко высмеяли одиозного политика. "Зашел грузином, вышел украинцем", "Хоть бы свитер снял мохеровый!", "С такой махрой не то, что в проруби полчаса плавать, на снегу спать спокойно можно" и "На бобра похож" - написали комментаторы. Фото Михеил Саакашвили Фото Михеил Саакашвили Комментарии пользователей Twitter СМОТРИ ЕЩЕ: Где на этих выходных в Киеве пройдут продуктовые ярмарки. Адреса За разноцветные волосы: в центре Киева жестоко избили молодого иностранца

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