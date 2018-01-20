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Общество
Vgorode.ua Киев Vgorode.ua Киев · · Обновлено в 14:05
· Грузия · Фотография · Соцсеть
"Скрепненько и православненько". В Сети потроллили Беркову за купание в проруби на Крещение (видео)

"Скрепненько и православненько". В Сети потроллили Беркову за купание в проруби на Крещение (видео) (6 новостей и 1 видео)

«Пользователи заметили двойника главы РФ»

Бывший президент Грузии, а ныне глава партии "Рух нових сил" Михеил Саакашвили опубликовал на своей странице пост, с фотографиями крещенского купания. - Гидропарк, много хороших теплых людей и мое первое купание в очень холодной воде на Водохреще, - написал Саакашвили. Однако не все пользователи интернета благосклонно отнеслись к такому начинанию Саакашвили. Пользователи Twitter жестко высмеяли одиозного политика. "Зашел грузином, вышел украинцем", "Хоть бы свитер снял мохеровый!", "С такой махрой не то, что в проруби полчаса плавать, на снегу спать спокойно можно" и "На бобра похож" - написали комментаторы.   Фото Михеил Саакашвили Фото Михеил Саакашвили Комментарии пользователей Twitter СМОТРИ ЕЩЕ: Где на этих выходных в Киеве пройдут продуктовые ярмарки. Адреса За разноцветные волосы: в центре Киева жестоко избили молодого иностранца

Обновлено в 13:53 Пользователи заметили двойника главы РФ

Обновлено в 14:05 "Православные, с праздником", – поздравил Ломаченко.

ФОТО К НОВОСТИ: «"Скрепненько и православненько". В Сети потроллили Беркову за купание в проруби на Крещение (видео)»
Фото "Скрепненько и православненько". В Сети потроллили Беркову за купание в проруби на Крещение (видео)
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Апостроф Апостроф  ·  20.01.18, 10:28 Известный российский художник Сергей Елкин в своей новой карикатуре высмеял крещенское купание президента Российской Федерации Владимира Путина.
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Обозреватель Обозреватель  ·  20.01.18, 13:53 Пользователи заметили двойника главы РФ
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РБК Украина РБК Украина  ·  20.01.18, 14:05 Украинский чемпион по боксу по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко на Крещение искупался в проруби. Видео купания украинец опубликовал в Instagram. На записи показано, как чемпион трижды…
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