Скрипач пришел в себя и заговорил - СМИ (3 новости) «Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, отравленный с британском Солсбери, пришел в сознание и начал говорить. Об этом заявил ведущий телеканала Sky News, не предоставив источники информации.…»

Журналист отметил, что Сергей Скрипаль больше не находится в критическом состоянии.

Обновлено в 17:11 Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, отравленный с британском Солсбери, пришел в сознание и начал говорить. Об этом заявил ведущий телеканала Sky News, не предоставив источники информации. Как сообщает Sputnik, в эфире телеканала заявили, что Скрипаль «больше не в критическом состоянии, хорошо реагирует на лечение, находится в сознании и может говорить». Там также отметили, что в скором времени полиция надеется побеседовать с экс-полковником. Накануне стало известно, что Скрипаль вышел из критического состояния. До этого на поправку пошла его дочь Юлия.