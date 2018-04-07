  1. Главная
  2. Новости
  3. Мир
  4. Скрипач пришел в себя и заговорил - СМИ
Мир
Униан Униан · · Обновлено в 17:11
Скрипач пришел в себя и заговорил - СМИ

Скрипач пришел в себя и заговорил - СМИ (3 новости)

«Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, отравленный с британском Солсбери, пришел в сознание и начал говорить. Об этом заявил ведущий телеканала Sky News, не предоставив источники информации.…»

Журналист отметил, что Сергей Скрипаль больше не находится в критическом состоянии.

Обновлено в 17:11 Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, отравленный с британском Солсбери, пришел в сознание и начал говорить. Об этом заявил ведущий телеканала Sky News, не предоставив источники информации. Как сообщает Sputnik, в эфире телеканала заявили, что Скрипаль «больше не в критическом состоянии, хорошо реагирует на лечение, находится в сознании и может говорить». Там также отметили, что в скором времени полиция надеется побеседовать с экс-полковником. Накануне стало известно, что Скрипаль вышел из критического состояния. До этого на поправку пошла его дочь Юлия.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Капитал Капитал  ·  07.04.18, 17:11 Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, отравленный с британском Солсбери, пришел в сознание и начал говорить. Об этом заявил ведущий телеканала Sky News, не предоставив источники…
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Мир»
Скрипач пришел в себя и заговорил - СМИ

Скрипач пришел в себя и заговорил - СМИ
Пучдемон заявил о намерении вернуться в Бельгию по завершению разбирательства по его делу в Германии

Пучдемон заявил о намерении вернуться в Бельгию по завершению разбирательства…
Отравление Скрипаля: посольство РФ попросило о встрече с главой МИД Британии

Отравление Скрипаля: посольство РФ попросило о встрече с главой МИД…
Очень классный коллектив: Саакашвили рассказал о новой работе

Очень классный коллектив: Саакашвили рассказал о новой работе
Air France отменила почти треть рейсов из-за забастовки сотрудников

Air France отменила почти треть рейсов из-за забастовки сотрудников
Возле Броварского проспекта Киева нашли 25 артснарядов Второй мировой

Возле Броварского проспекта Киева нашли 25 артснарядов Второй мировой
Пучдемон рассматривал возможность бегства в РФ

Пучдемон рассматривал возможность бегства в РФ
Норвежцы после срабатывания сирены на границе с РФ подумали о начале войны

Норвежцы после срабатывания сирены на границе с РФ подумали о…
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Волкер потребовал у РФ и боевиков ОРДЛО прекратить запугивать наблюдателей ОБСЕ

Волкер потребовал у РФ и боевиков ОРДЛО прекратить запугивать наблюдателей…
Вилково под угрозой затопления

Вилково под угрозой затопления
На месте свергнутого Ленина поставили скульптуру Божьей Матери

На месте свергнутого Ленина поставили скульптуру Божьей Матери
В Харьковской области за незаконное пересечение госграницы задержали «невъездного» россиянина (ФОТО)

В Харьковской области за незаконное пересечение госграницы задержали «невъездного» россиянина…
В Пасхальную ночь в Житомире будет работать общественный транспорт

В Пасхальную ночь в Житомире будет работать общественный транспорт
&quot;Динамо&quot; и &quot;Шахтер&quot; добыли сухие победы в чемпионате Украины

"Динамо" и "Шахтер" добыли сухие победы в чемпионате Украины
Сонце, багнюка, сталеві м&#039;язи: у зоні АТО пройшли змагання на кращий екіпаж БМП – ФОТО

Сонце, багнюка, сталеві м'язи: у зоні АТО пройшли змагання на…
ВЕРНИДУБ: «Такое впечатление, что за Луниным половина мира бегает»

ВЕРНИДУБ: «Такое впечатление, что за Луниным половина мира бегает»
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.