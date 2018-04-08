Скрипалей спрячут в США под новыми именами - СМИ (5 новостей) «В качестве новых мест жительства жертв отравления также рассматриваются Канада, Австралия и Новая Зеландия. Но США в приоритете. »

Бывшему двойному агенту Сергею Скрипалю и его дочери, ставших жертвами отравления в Британии, предложат переехать в США, Канаду, Австралию или Новую Зеландию и жить под новыми именами. Об этом сообщает DW со ссылкой The Sunday Times.

Эта мера позволит уберечь отца и дочь от новых атак, считают в МИ-6, где, по информации The Sunday Times, уже провели переговоры с ЦРУ о будущем Скрипалей.

Юлия и Сергей Скрипали, содержащиеся в больнице в Солсбери, находятся в сознании и скоро смогут оказать помощь в расследовании отравления. Тот факт, что Юлия Скрипаль отвергла предложение российского посольства о консульской поддержке убедил британцев, что она готова к жизни на Западе, пишет издание.

Накануне Лондон объяснил причину отказа в визе племяннице Скрипаля, которая хотела навестить родственников. Исходя из уведомления об отказе, консула смутила цель визита Виктории Скрипаль - посещение родственников. Как указывается в письме из консульского отдела, нет уверенности в том, что Юлия Скрипаль хочет визита своей двоюродной сестры.

США возлагают на Россию ответственность за возможную химическую атаку…

Обновлено в 10:23 Эта мера позволит уберечь отца и дочь от новых атак, считают в МИ-6, где, по информации The Sunday Times, уже провели переговоры с ЦРУ о будущем Скрипалей.

Обновлено в 10:40 По словам другого источника, британские министры надеются, что вскоре Скрипали смогут помочь следствию в расследовании.