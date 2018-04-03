Следил за гражданами СССР: умер первый шпион "холодной войны" (6 новостей) «Ирвинг Айзексон скончался в возрасте 102 лет»

В США на 103-м году жизни скончался первый шпион времен холодной войны - американский разведчик Ирвинг Айзексон. Об этом сообщает Portland Press Herald со ссылкой на членов его семьи.

После Второй мировой войны Айзексон шпионил за гражданами СССР и советскими войсками в Германской Демократической Республике.

Айзексон родился 7 августа 1915 года. В 1939 году окончил Школу права Гарвардского университета, после чего около года проработал юристом. Затем он записался в Национальную гвардию США.

Во время Второй мировой войны Айзексона направили в Великобританию, где он начал работать на Управление стратегических служб (первая объединенная служба разведки США – OSS, на базе которой впоследствии было создано ЦРУ).

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После войны Айзексон по собственной инициативе переехал в ГДР и шпионил за гражданами СССР и передвижениями советских войск.

В 1945 году в Лейпциге Айзексон познакомился со своей женой.

Обновлено в 11:45 В США на 103 году жизни в хосписе Оберна, штат Мэн, умер бывший сотрудник Управления стратегических служб (OSS) Ирвинг Айзексон.

Обновлено в 12:02 Со своей женой Айзексон познакомился в Лейпциге в 1945 году. Она скончалась в возрасте 90 лет в 2015 году.