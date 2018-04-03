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РБК Украина РБК Украина · · Обновлено в 12:02
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Следил за гражданами СССР: умер первый шпион "холодной войны"

Следил за гражданами СССР: умер первый шпион "холодной войны" (6 новостей)

«Ирвинг Айзексон скончался в возрасте 102 лет»

В США на 103-м году жизни скончался первый шпион времен холодной войны - американский разведчик Ирвинг Айзексон. Об этом сообщает Portland Press Herald со ссылкой на членов его семьи.

После Второй мировой войны Айзексон шпионил за гражданами СССР и советскими войсками в Германской Демократической Республике.

Айзексон родился 7 августа 1915 года. В 1939 году окончил Школу права Гарвардского университета, после чего около года проработал юристом. Затем он записался в Национальную гвардию США.

Во время Второй мировой войны Айзексона направили в Великобританию, где он начал работать на Управление стратегических служб (первая объединенная служба разведки США – OSS, на базе которой впоследствии было создано ЦРУ).

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После войны Айзексон по собственной инициативе переехал в ГДР и шпионил за гражданами СССР и передвижениями советских войск.

В 1945 году в Лейпциге Айзексон познакомился со своей женой.

Обновлено в 11:45 В США на 103 году жизни в хосписе Оберна, штат Мэн, умер бывший сотрудник Управления стратегических служб (OSS) Ирвинг Айзексон.

Обновлено в 12:02 Со своей женой Айзексон познакомился в Лейпциге в 1945 году. Она скончалась в возрасте 90 лет в 2015 году.

ФОТО К НОВОСТИ: «Следил за гражданами СССР: умер первый шпион "холодной войны"»
Фото Следил за гражданами СССР: умер первый шпион "холодной войны"
Фото В США умер "первый шпион" холодной войны
Фото Умер первый шпион времен холодной войны
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Обозреватель Обозреватель  ·  03.04.18, 07:00 Он работал в ГДР
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  03.04.18, 07:59 Ирвинг Айзексон скончался в возрасте 102 лет.
Униан Униан  ·  03.04.18, 09:39 Ему нравилось служить - приключения, отсутствие правил и свобода делать, что вздумается, были привлекательны
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  03.04.18, 11:45 В США на 103 году жизни в хосписе Оберна, штат Мэн, умер бывший сотрудник Управления стратегических служб (OSS) Ирвинг Айзексон.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
УНН УНН  ·  03.04.18, 12:02 По словам родственников шпиона, Айзексон скончался в хосписе города Оберн штата Мэн. Ирвинг родился в 1915 году. Он получил образование в сфере экономики и права, а после…
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