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Главком Главком · · Обновлено в 12:44
· Уголовное дело
Следком РФ открыл дело против Авакова

Следком РФ открыл дело против Авакова (22 новости)

«Причина - министр запретил россиянам голосовать 18 марта в Украине»

Следственный комитет РФ открыл уголовное дело против министра внутренних дел Украины Арсена Авакова «по факту воспрепятствования свободному осуществлению российскими гражданами своих избирательных прав на выборах президента России».

Об этом во вторник, 3 апреля, сообщается на сайте Следкома.

«По данным следствия, Аваков давал указания подчиненным по службе сотрудникам МВД Украины, обеспечивающим охрану и безопасность российских дипломатических учреждений в Киеве, Львове, Одессе и Харькове, не пропускать на избирательные участки граждан РФ, находившихся на территории Украины 18 марта 2018 года для участия в выборах президента», - говорится в сообщении СК.

Отмечается, что в результате «были грубо нарушены законные права и интересы граждан, гарантированные Конституцией Российской Федерации».

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Обновлено в 12:38 Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков отреагировал на решение Следственного комитета РФ открыть против него уголовное дело за "препятствование россиянам" во время выборов главы Кремля.

Обновлено в 12:44 Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении министра внутренних дел Украины Арсена Авакова из-за недопуска граждан РФ к избирательным участкам на территории Украины.

ФОТО К НОВОСТИ: «Следком РФ открыл дело против Авакова»
Фото Следком РФ возбудил дело против Авакова
Фото Следком России возбудил дело против Авакова
Фото Следком РФ открыл дело против Авакова
Фото Следком РФ открыл дело против Авакова
Фото Следком России возбудил дело против Авакова из-за недопуска российских избирателей на участки в Украине на выборах президента РФ
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АТН АТН  ·  03.04.18, 11:26 В России возбудили очередное дело в отношении министра внутренних дел Украины Арсена Авакова - за «воспрепятствование» проведению выборов президент
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Медиапорт Медиапорт  ·  03.04.18, 12:44 Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении министра внутренних дел Украины Арсена Авакова из-за недопуска граждан РФ к избирательным участкам на территории Украины.
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