Следователи назвали возможную причину пожара в ТРЦ в Кемерово, где погибли 64 человека

При осмотре сгоревшего здания ТРЦ Зимняя вишня в российском Кемерово следователи обнаружили пучки высоковольтных электропроводов, которые, в нарушение правил безопасности, были проложены через батутный зал и могли стать причиной пожара. Об этом говорится в видео, ...
Обновлено в 23:32 В данный момент он нашел видео из всех камер наблюдения торгового центра "Зимняя вишня" и предоставил их публике.И уже вчера Аман Тулеев подал в отставку в связи с пожаром в Кемерово и Путин согласился.
Обновлено в 23:33 Наиболее вероятной причиной пожара в торговом центре Зимняя вишня в российском городе Кемерово является короткое замыкание в батутном зале, заявили в Следственном комитете РФ.