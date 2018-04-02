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Мир
Хвиля Хвиля · · Обновлено в 23:33
· Пожар
Следователи назвали возможную причину пожара в ТРЦ в Кемерово, где погибли 64 человека

Следователи назвали возможную причину пожара в ТРЦ в Кемерово, где погибли 64 человека (6 новостей и 2 видео)

«В батутном зале ТРЦ следователи обнаружили проложенные в нарушение всех правил безопасности высоковольтные провода»

При осмотре сгоревшего здания ТРЦ Зимняя вишня в российском Кемерово следователи обнаружили пучки высоковольтных электропроводов, которые, в нарушение правил безопасности, были проложены через батутный зал и могли стать причиной пожара. Об этом говорится в видео, ...

Обновлено в 23:32 В данный момент он нашел видео из всех камер наблюдения торгового центра "Зимняя вишня" и предоставил их публике.И уже вчера Аман Тулеев подал в отставку в связи с пожаром в Кемерово и Путин согласился.

Обновлено в 23:33 Наиболее вероятной причиной пожара в торговом центре Зимняя вишня в российском городе Кемерово является короткое замыкание в батутном зале, заявили в Следственном комитете РФ.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ТСН ТСН  ·  02.04.18, 19:44 Выводы СКР и МЧС разнятся.
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  02.04.18, 21:40 В батутном зале ТРЦ следователи обнаружили проложенные в нарушение всех правил безопасности высоковольтные провода.
Украинская правда Украинская правда  ·  02.04.18, 22:50 Следственный комитет РФ считает наиболее вероятной причиной пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово короткое замыкание в батутном зале.
Facenews Facenews  ·  02.04.18, 23:32 Камеры наблюдения КемеровоИгорь Востриков, житель Кемерово, который потерял во время пожара жену, сестру и троих дочерей, самостоятельно занимается расследованием происшествия. В данный момент он нашел…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Новое Время Новое Время  ·  02.04.18, 23:33 Наиболее вероятной причиной пожара в торговом центре Зимняя вишня в российском городе Кемерово является короткое замыкание в батутном зале, заявили в Следственном комитете РФ.
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