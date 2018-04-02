Следователи назвали возможную причину пожара в ТРЦ в Кемерово, где погибли 64 человека (6 новостей и 2 видео) «В батутном зале ТРЦ следователи обнаружили проложенные в нарушение всех правил безопасности высоковольтные провода»

При осмотре сгоревшего здания ТРЦ Зимняя вишня в российском Кемерово следователи обнаружили пучки высоковольтных электропроводов, которые, в нарушение правил безопасности, были проложены через батутный зал и могли стать причиной пожара. Об этом говорится в видео, ...

Обновлено в 23:32 В данный момент он нашел видео из всех камер наблюдения торгового центра "Зимняя вишня" и предоставил их публике.И уже вчера Аман Тулеев подал в отставку в связи с пожаром в Кемерово и Путин согласился.

Обновлено в 23:33 Наиболее вероятной причиной пожара в торговом центре Зимняя вишня в российском городе Кемерово является короткое замыкание в батутном зале, заявили в Следственном комитете РФ.