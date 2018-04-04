Следователи по катастрофе MH17 опубликовали выводы о снимках с российских радаров (6 новостей) «Радиолокационная станция в российском Усть-Донецке могла не зафиксировать ракету Бук из-за свойств ее полета, в частности, из-за ее скорости»

Изображения с радаров, которые Россия передала Международной следственной группе (JIT) по расследованию катастрофы самолета рейса MH17, не зафиксировали запущенной с комплекса "Бук" ракеты. Но это не означает, что ракеты вообще не было, так как радары гражданской авиации не предназначены для фиксации быстро движущихся объектов. Кроме того, из данных радара выплывает, что никакого другого самолета в данном районе не было.

Обновлено в 09:43 Россия передала Международной следственной группе по расследованию катастрофы самолета рейса MH17 снимки с радаров, на которых ничего не зафиксировано. Скорее всего, радары просто не могли засечь запуск ракеты комплекса Бук из-за ее большой скорости. К такому выводу пришли эксперты Следственной…

Обновлено в 11:06 Как утверждает Россия, отсутствие ракеты на снимках якобы свидетельствует о том, что никакого пуска в районе Первомайского Донецкой области, о котором говорит JIT, не было.