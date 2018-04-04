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Общество
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ · · Обновлено в 11:06
· Катастрофа · Следователь
Следователи по катастрофе MH17 опубликовали выводы о снимках с российских радаров

Следователи по катастрофе MH17 опубликовали выводы о снимках с российских радаров (6 новостей)

«Радиолокационная станция в российском Усть-Донецке могла не зафиксировать ракету Бук из-за свойств ее полета, в частности, из-за ее скорости»

Изображения с радаров, которые Россия передала Международной следственной группе (JIT) по расследованию катастрофы самолета рейса MH17, не зафиксировали запущенной с комплекса "Бук" ракеты. Но это не означает, что ракеты вообще не было, так как радары гражданской авиации не предназначены для фиксации быстро движущихся объектов. Кроме того, из данных радара выплывает, что никакого другого самолета в данном районе не было.

Обновлено в 09:43 Россия передала Международной следственной группе по расследованию катастрофы самолета рейса MH17 снимки с радаров, на которых ничего не зафиксировано. Скорее всего, радары просто не могли засечь запуск ракеты комплекса Бук из-за ее большой скорости. К такому выводу пришли эксперты Следственной…

Обновлено в 11:06 Как утверждает Россия, отсутствие ракеты на снимках якобы свидетельствует о том, что никакого пуска в районе Первомайского Донецкой области, о котором говорит JIT, не было.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Униан Униан  ·  04.04.18, 06:16 Радиолокационная станция в российском Усть-Донецке могла не зафиксировать ракету "Бук" из-за свойств ее полета, в частности, из-за ее скорости.
Хвиля Хвиля  ·  04.04.18, 08:16 Изображения с радаров, которые Россия передала Международной следственной группе (JIT) по расследованию катастрофы самолета рейса MH17, не зафиксировали запущенной с комплекса «Бук» ракеты.…
УНН УНН  ·  04.04.18, 09:20 Международная следственная группа (JIT), которая занимается расследованием катастрофы рейса MH17, обнародовала выводы, сделанные двумя независимыми экспертами, изучившими изображения с радаров, предоставленные…
Аналитическая Служба Новостей Аналитическая Служба Новостей  ·  04.04.18, 09:43 Россия передала Международной следственной группе по расследованию катастрофы самолета рейса MH17 снимки с радаров, на которых ничего не зафиксировано. Скорее всего, радары просто не могли засечь запуск…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  04.04.18, 11:06 Отсутствие ракеты ЗРК Бук, сбившей малайзийский Boeing 777 рейса MH17 в Донбассе, на снимках с российских радаров не означает, что ракетного пуска в районе катастрофы не было вообще. Об этом говорится…
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