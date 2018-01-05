Следствие воссоздало весь путь движения Ноздровской в день исчезновения, - Аброськин (3 новости) «Следователи воссоздали весь путь движения юриста Ирины Ноздровской от места работы в Киеве до места обнаружения ее тела, сейчас правоохранители…»

Следователи воссоздали весь путь движения юриста Ирины Ноздровской от места работы в Киеве до места обнаружения ее тела, сейчас правоохранители изучают видеозаписи с камер видеонаблюдения и призывают свидетелей, которые, возможно, ехали вместе с Ириной в маршрутке, связаться с полицией, сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

«Используя наши технические возможности, мы отследили ее передвижение. Установили время, которое это заняло. И теперь понимаем, когда примерно наступила смерть. Мы предполагаем, что Ирина все-таки доехала домой. Там ее могли поджидать, либо же она ехала вместе с убийцей», — рассказал В.Аброськин в интервью интернет-изданию «Обозреватель», опубликованном в пятницу.

Он сообщил, что по пути передвижения И.Ноздровской насчитывается более 30 камер видеонаблюдения, которые должны фиксировать машины на дороге, и по состоянию на сегодняшний день полиция получила доступ еще не ко всем камерам. «Эти камеры не являются государственной собственностью, они установлены на зданиях учреждений, на объектах частной собственности. Так что в данный момент идет сбор данных», — отметил В.Аброськин.

Вместе с тем, по его словам, полиция полностью воссоздала путь движения И.Ноздровской перед убийством — от места ее работы в Киеве и до места обнаружения тела. «Она вышла на метро „Героев Днепра“, села, скорее всего, в маршрутное такси и доехала практически до своего дома», — сказал первый замглавы Нацполиции.

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«Поэтому обращаемся к гражданам, которые, возможно, ехали вместе с Ириной или же видели, как она садится в маршрутку, автомобиль — сообщите нам по телефонам: (050) 418-42-34 и (044) 256-10-63», — добавил он.

По словам В.Аброськина, приблизительное время смерти И.Ноздровской — вечер 29 декабря, но точное время можно будет установить только после проведения комплексной экспертизы.

Он указал, что погибшей нанесли более десяти ранений, при обнаружении тела она была раздета — на ней был только бюстгальтер. «Можно предположить, что преступник избавился от возможных следов, чтобы мы не „добыли“ ДНК убийцы. Также возможно, что он хотел вступить с Ириной в половую связь. Одежду Ноздровской мы еще не обнаружили», — рассказал первый замглавы Нацполиции.

По его данным, на месте обнаружения тела на дне реки водолазы обнаружили различные ножи, по размеру лезвия ни один из них не является орудием преступления.

«В воде мы нашли один мобильный телефон Ирины. Нашли чехол от ее второго телефона — там же, под водой (пока нет самого аппарата). Нашли одежду, но не Ирины — она в тот день была в дубленке», — рассказал первый замглавы Нацполиции.

По словам В.Аброськина, полиция сейчас отрабатывает всю прилегающую территорию. «Отрабатываем всех жителей села Демидов и людей, осуществляющих перевозку по маршруту Киев-Демидов и другие проходящие маршруты (это, в основном, микроавтобусы). Изымаем и изучаем записи видеокамер по пути от ст.м. &am