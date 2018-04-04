"Слишком далеко зашел и надышался дымом": появились подробности пожара в детском торговом центре в Москве (28 новостей и 2 видео) «Более сотни посетителей эвакуированы»

В столице России в торговом центре Персей в среду, 4 апреля, начался пожар. Об этом сообщает Звезда со ссылкой на МЧС.

Отмечается, что ЧП случилось в 12:30.

Возгорание произошло на четвертом этаже здания, площадь пожара увеличивается.

Эвакуированы посетители и персонал ТЦ, всего около 300 человек.

На месте происшествия работают пожарные. Информация о пострадавших не поступала.

Обновлено в 15:09 В Москве на третьем этаже ТЦ «Персей» загорелся склад, из здания уже эвакуировали 300 человек, но кто-то еще может оставаться внутри.

Обновлено в 15:12 В результате пожара в торговом центре «Персей для детей» в Москве погиб один человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. «Пострадавший, эвакуированный из горящего здания, скончался в машине скорой помощи. Спасти его не удалось. Погиб сотрудник торгового центра», - сообщил собеседник агентства. При этом он сообщил, что пострадало три пожарных. Площадь пожара составила порядка 80 квадратных метров. Пожар потушен. По информации Mash, погибший — 45-летний Алексей Карпов. В МЧС заявили, что это сотрудник торгового центра.