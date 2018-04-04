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Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 15:12
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"Слишком далеко зашел и надышался дымом": появились подробности пожара в детском торговом центре в Москве

"Слишком далеко зашел и надышался дымом": появились подробности пожара в детском торговом центре в Москве (28 новостей и 2 видео)

«Более сотни посетителей эвакуированы»

В столице России в торговом центре Персей в среду, 4 апреля, начался пожар. Об этом сообщает Звезда со ссылкой на МЧС.

Отмечается, что ЧП случилось в 12:30.

Возгорание произошло на четвертом этаже здания, площадь пожара увеличивается. 

Эвакуированы посетители и персонал ТЦ, всего около 300 человек.

На месте происшествия работают пожарные. Информация о пострадавших не поступала.

Обновлено в 15:09 В Москве на третьем этаже ТЦ «Персей» загорелся склад, из здания уже эвакуировали 300 человек, но кто-то еще может оставаться внутри.

Обновлено в 15:12 В результате пожара в торговом центре «Персей для детей» в Москве погиб один человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. «Пострадавший, эвакуированный из горящего здания, скончался в машине скорой помощи. Спасти его не удалось. Погиб сотрудник торгового центра», - сообщил собеседник агентства. При этом он сообщил, что пострадало три пожарных. Площадь пожара составила порядка 80 квадратных метров. Пожар потушен. По информации Mash, погибший — 45-летний Алексей Карпов. В МЧС заявили, что это сотрудник торгового центра.

ФОТО К НОВОСТИ: «"Слишком далеко зашел и надышался дымом": появились подробности пожара в детском торговом центре в Москве»
Фото В Москве начался пожар в детском торговом центре, есть пострадавшие
Фото В России горел еще один торговый центр. Есть пострадавшие (видео)
Фото В Москве горит детский торговый центр, есть пострадавшие
Фото В Москве загорелся детский ТЦ. Есть пострадавшие
Фото В Москве горит торговый центр
Фото "Слишком далеко зашел и надышался дымом": появились подробности пожара в детском торговом центре в Москве
Фото При пожаре в торговом центре в Москве погиб один человек
Фото При пожаре в московском торговом центре погиб человек
Фото В Москве потушили пожар в торговом центре, погиб один человек
Фото В Москве горит торговый центр, есть жертва и пострадавшие
Фото Пожар в ТЦ "Персей для детей" в Москве: стало известно об одном погибшем
Фото Крупный пожар в детском ТЦ Москвы: есть погибший, количество пострадавших растет
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Новое Время Новое Время  ·  04.04.18, 13:26 В среду, 4 апреля, в Москве загорелся торговый центр "Персей для детей", в здании проведена эвакуация.
Хвиля Хвиля  ·  04.04.18, 13:27 Возгорание произошло в четырехэтажном торговом центре «Персей для детей» в Москве (РФ). Об этом сообщили в среду ТАСС в столичном ГУ МЧС РФ. «В здании торгового центра по адресу: Малая…
Главред Главред  ·  04.04.18, 13:31 Из ТЦ выведено порядка 300 человек. (видео)
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
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ТСН ТСН  ·  04.04.18, 13:38 Более сотни посетителей эвакуированы.
Апостроф Апостроф  ·  04.04.18, 13:39 В среду, 4 апреля, в торговом центре "Персей для детей" в Москве произошел пожар.
Униан Униан  ·  04.04.18, 13:43 На место пожара в детском торговом центре в Москве решил приехать глава МЧС столицы Денисов.
Униан Униан  ·  04.04.18, 13:59 Эвакуированный из горящего ТЦ в Москве пострадавший скончался в "скорой".
MIGnews MIGnews  ·  04.04.18, 14:01 Очаг возгорания до сих пор не нашли, однако есть информация, что пожар начался на четвертом этаже, где расположен склад игрушек.
Факты Факты  ·  04.04.18, 14:02 Из здания эвакуировали более ста человек
УНН УНН  ·  04.04.18, 14:05 В результате пожара в торговом центре в Москве "Персей для детей" погиб человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в службе скорой помощи. "Пострадавший, эвакуированный из горящего здания,…
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  04.04.18, 14:08 В Москве горит ТЦ "Персей для детей", есть пострадавшие
Аналитическая Служба Новостей Аналитическая Служба Новостей  ·  04.04.18, 14:11 Жертвой пожара в московском торговом центре «Персей для детей» стал один человек. Об этом ТАСС сообщили врачи, работающие на месте происшествия. "Мужчина умер в машине скорой помощи. Спасти его не удалось»,…
Гордон Гордон  ·  04.04.18, 14:11 Из горевшего торгового центра в Москве эвакуировали 600 человек, рассказали в МЧС РФ.В Москве потушили пожар в торговом центре "Персей для детей". Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на службу…
Газета День Газета День  ·  04.04.18, 14:15 В среду, 4 апреля, в торговом центре "Персей для детей" в Москве (Российская Федерация) произошел пожар. Об этом сообщили на Telegram-канале 360tv. Согласно предварительным данным, возгорание началось…
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  04.04.18, 14:17 В результате пожара погиб один человек. Двое пожарных пострадали.
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  04.04.18, 14:17 Пожар возник в московском торговом центре "Персей для детей" (РФ)
Joinfo Joinfo  ·  04.04.18, 14:17 ТЦ "Персей для детей" в Москве на улице Малой Семеновской охвачено пожаром. Пожарным удалось эвакуировать из здания 115 человек. В результате происшествия пострадало четыре человека и один погиб.
Politeka Politeka  ·  04.04.18, 14:18 Появилась официальная информация о жертвах пожара в детском ТЦ в Москве Пожару присвоили степень повышенной сложности, сообщают источники. Открытое горение в ТЦ ликвидировали, сообщили в МЧС. «Пожар…
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  04.04.18, 14:44 Один человек погиб, 2 пострадали в результате пожара в ТЦ "Персей для детей".
Канал 112 Канал 112  ·  04.04.18, 14:52 При тушении пожара в московском торговом центре "Персей для детей" пострадали шесть пожарных. Об этом сообщил журналистам начальник главного управления МЧС России по городу Москве Илья Денисов, передает…
АТН АТН  ·  04.04.18, 15:09 В Москве на третьем этаже ТЦ «Персей» загорелся склад, из здания уже эвакуировали 300 человек, но кто-то еще может оставаться внутри.
Голос.UA Голос.UA  ·  04.04.18, 15:12 В результате пожара в торговом центре «Персей для детей» в Москве погиб один человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. «Пострадавший, эвакуированный из горящего здания, скончался в машине скорой…
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&quot;Слишком далеко зашел и надышался дымом&quot;: появились подробности пожара в детском торговом центре в Москве

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