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Политика
Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 22:28
· Конфликт · Январь
Сложилась ненормальная ситуация между братскими странами, являющимися фактически частями одного и того же народа, - Путин об отношениях РФ и Украины

Сложилась ненормальная ситуация между братскими странами, являющимися фактически частями одного и того же народа, - Путин об отношениях РФ и Украины (7 новостей)

«По словам Путина, за прошлый год значительно вырос товарооборот между Россией и Украиной»

Москва не заинтересована в "замораживании" конфликта на Донбассе и после его урегулирования российско-украинские отношения должны потеплеть. Такое заявление в четверг, 11 января, сделал президент России Владимир Путин на встрече с руководителями российских средств массовой информации и информагентств, пишет Радио Свобода.

"Рассчитываю, что после решения вопросов на Донбассе – рано или поздно это произойдет, сомнений в этом нет, – будут нормализоваться межгосударственные отношения между Россией и Украиной в целом", – заявил он.

В то же время Путин не объяснил, при каком условии возможна такая нормализация отношений между Киевом и Москвой.

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Обновлено в 22:15 Как сообщают российские СМИ, об этом российский президент заявил в четверг, 11 января, во время брифинга.

Обновлено в 22:28 Президент РФ Владимир Путин заявляет, что отношения между оккупировавшей Крым Россией и Украиной «будут нормализоваться после разрешения конфликта на Донбассе». Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Путин заявил на встрече с главами ...

ФОТО К НОВОСТИ: «Сложилась ненормальная ситуация между братскими странами, являющимися фактически частями одного и того же народа, - Путин об отношениях РФ и Украины»
Фото Путин надеется нормализовать отношения с Украиной
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РБК Украина РБК Украина  ·  11.01.18, 20:21 Президент России Владимир Путин надеется нормализовать отношения с Украиной после решения конфликта на Донбассе. Об передают российские СМИ.Так, российские СМИ сообщают, что Путин выразил надежду, что…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  11.01.18, 20:26 Президент РФ Владимир Путин назвал сложившуюся ситуацию в отношениях между Россией и Украиной ненормальной, он рассчитывает на нормализацию в будущем.
Униан Униан  ·  11.01.18, 20:33 По словам Путина, за прошлый год значительно вырос товарооборот между Россией и Украиной.
Новое Время Новое Время  ·  11.01.18, 20:56 Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не заинтересована в "замораживании" конфликта на Донбассе и после его урегулирования российско-украинские отношения должны потеплеть.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
УРА-Информ УРА-Информ  ·  11.01.18, 22:15 По его словам это "абсолютно ненормальная ситуация, когда вместо конструктивного развития отношений между двумя близкими, братскими странами, являющимися фактически частями одного и того же народа,…
Хвиля Хвиля  ·  11.01.18, 22:28 Президент РФ Владимир Путин заявляет, что отношения между оккупировавшей Крым Россией и Украиной «будут нормализоваться после разрешения конфликта на Донбассе». Как передает собственный корреспондент…
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