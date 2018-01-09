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Смена правительства в Польше: объявлены фамилии уволенных и новых министров

Смена правительства в Польше: объявлены фамилии уволенных и новых министров (3 новости)

«В Польше объявили об изменениях в правительстве - ротации произошли в девяти министерствах»

Прежнее польское правительство негативно влияло на отношения с другими странами, считает Горбча. В связи с ротацией во многих польских министерствах, где сменились министры, Украина получает шанс на улучшение и укрепление отношения с Польшей. Такое мнение высказал в эфире телеканала "Прямой" политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач.

По его словам, прежнее правительство негативно влияло на отношения с другими странами.

"Предыдущее правительство Польши вошло в конфронтацию не только с Украиной, но и со многими европейскими странами, самое главное – с Брюсселем, Европейским союзом. Поэтому у главы ПИС (польская партия "Право и справедливость" – ред.) Ярослава Качиньского возникла задача изменить состав Польши. И он его сменил на технократов. Изменение восьми министров – фактически, новый состав правительства", – сказал Горбач.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Европейская правда Европейская правда  ·  09.01.18, 13:32 В Польше объявили об изменениях в правительстве - ротации произошли в девяти министерствах.
Украинская правда Украинская правда  ·  09.01.18, 14:57 В Польше объявили об изменениях в правительстве – ротации произошли в девяти министерствах.
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