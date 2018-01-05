Смерть ребенка в Запорожье: очередной церковный скандал (4 новости) «В соцсетях после скандала в Запорожье набирает распространение хэштег #принеси_куклу в храм УПЦ МП»

Священник Московского патриархата не должен был отказывать в отпевании погибшего трагической смертью малыша из Запорожья. Тот факт, что малыша крестили в Киевском патриархате, не есть основанием для отказа. Об этом "Обозревателю" заявил митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский УПЦ Александр Драбинко.По мнению Драбинко, этот случай - отдельная проблема священника и епископа. Скандальный священник должен был спросить совета у епископа, как поступить, так как у православной церкви нет четкой, документально сформулированной позиции относительно таких случаев.

"В определенных случаях это невозможно, например, когда человек совершил преступление. Но в данном случае, когда речь идет о ребенке, который отошел в мир иной, для его души и для утешения родителей следовало применить понятие икономии", - убежден епископ.

Драбинко назвал отказ не аргументированным, и произошел он либо "потому, что священник либо заангажирован, либо недостаточно богословски образован".

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"Когда ко мне, еще при митрополите Владимире, обращались люди, крещенные в Киевском патриархате, я их принимал через миропомазание. То есть мы признаем таинство крещения у католиков, у протестантов, у всех тех, кто был крещен во имя Святой Троицы. Мы можем не признавать таинство конфирмации, то есть миропомазания", заявил Драбинко.

Обновлено в 16:32 В соцсетях после скандала в Запорожье набирает распространение хэштег #принеси_куклу в храм УПЦ МП