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Аналитическая Служба Новостей Аналитическая Служба Новостей · · Обновлено в 16:32
· Дети · Трагическая смерть · Погибший · Ребенок
Смерть ребенка в Запорожье: очередной церковный скандал

Смерть ребенка в Запорожье: очередной церковный скандал (4 новости)

«В соцсетях после скандала в Запорожье набирает распространение хэштег #принеси_куклу в храм УПЦ МП»

Священник Московского патриархата не должен был отказывать в отпевании погибшего трагической смертью малыша из Запорожья. Тот факт, что малыша крестили в Киевском патриархате, не есть основанием для отказа. Об этом "Обозревателю" заявил митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский УПЦ Александр Драбинко.По мнению Драбинко, этот случай - отдельная проблема священника и епископа. Скандальный священник должен был спросить совета у епископа, как поступить, так как у православной церкви нет четкой, документально сформулированной позиции относительно таких случаев.

"В определенных случаях это невозможно, например, когда человек совершил преступление. Но в данном случае, когда речь идет о ребенке, который отошел в мир иной, для его души и для утешения родителей следовало применить понятие икономии", - убежден епископ.

Драбинко назвал отказ не аргументированным, и произошел он либо "потому, что священник либо заангажирован, либо недостаточно богословски образован". 

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"Когда ко мне, еще при митрополите Владимире, обращались люди, крещенные в Киевском патриархате, я их принимал через миропомазание. То есть мы признаем таинство крещения у католиков, у протестантов, у всех тех, кто был крещен во имя Святой Троицы. Мы можем не признавать таинство конфирмации, то есть миропомазания", заявил Драбинко. 

Обновлено в 16:32 В соцсетях после скандала в Запорожье набирает распространение хэштег #принеси_куклу в храм УПЦ МП

ФОТО К НОВОСТИ: «Смерть ребенка в Запорожье: очередной церковный скандал»
Фото Смерть ребенка в Запорожье: очередной церковный скандал
Фото В Московском патриархате прокомментировали скандал с отпеванием ребенка
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Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  05.01.18, 15:45 Очередной скандал между Московским и Киевским патриархатами Украинской православной церкви назревает из-за смерти ребенка в Запорожье.
UAinfo UAinfo  ·  05.01.18, 15:52 Я хочу, чтобы этот священник, и священник той церкви, в которую они обратились потом и где им тоже отказали в отпевании их мёртвого ребёнка, и вообще весь Московский патриархат горел в аду. Сейчас. В…
Обозреватель Обозреватель  ·  05.01.18, 16:32 В соцсетях после скандала в Запорожье набирает распространение хэштег #принеси_куклу в храм УПЦ МП
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