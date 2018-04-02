Смертельное ДТП в Харькове: у Зайцевой не было водительского удостоверения (4 новости) «На момент смертельного ДТП в центре Харькова у Елены Зайцевой не было водительского удостоверения и свидетельства о регистрации»

В ходе судебного заседания в Киевском районном суде Харькова один из свидетелей, а вместе с тем и патрульный с места происшествия, Евгений Шестов рассказал об отсутствии водительского удостоверения у подозреваемой Елены Зайцевой на момент столкновения.

Обновлено в 22:12 "Ми вкажемо цю обставину. Про те, що вона керувала транспортним засобом без водійського посвідчення, що також вплине на покарання, яке сторона звинувачення буде пропонувати суду", – зазначив прокурор відділу прокуратури Харківської області Валерій Бухан.