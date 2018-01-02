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Происшествия
Vgorode.ua Днепропетровск Vgorode.ua Днепропетровск · · Обновлено в 16:19
· Дети · Водитель · Горожане · Audi · Ребенок · Пьяный водитель
Смертельное ДТП в Хмельницкой области: Полиция задержала водителя-беглеца, который сбил женщину с ребенком

Смертельное ДТП в Хмельницкой области: Полиция задержала водителя-беглеца, который сбил женщину с ребенком (7 новостей)

«В Шепетовке Хмельницкой области полиция задержала водителя, который сбил женщину с двухлетним ребенком»

Вчера около 8 вечера неравнодушные горожане позвонили в полицию. На бульваре Славы (Победа-6) пьяный водитель Audi припарковался прямо у елочки, да еще и чуть не задавил ребенка. Как сообщили нашему корреспонденту в пресс-службе патрульной полиции Днепра, алкотест показал, что в крови у водителя был 1,71 промилле алкоголя. Стражи порядка вызвали эвакуатор. Audi увезли на штрафплощадку. Водительское удостоверение у горе-Шумахера забрали и выдали ему временное. Инспекторы составили протокол по ст. 130 КУоАП (Управление в состоянии опьянения). Инспекторы составили на него протокол по ст. 130 КУоАП (Управление в состоянии опьянения)Инспекторы составили на него протокол по ст. 130 КУоАП (Управление в состоянии опьянения)

Обновлено в 16:19 1 января в Хмельницкой области произошла страшная трагедия — автомобиль на скорости заехал на тротуар и сбил насмерть женщину с ребенком ДТП произошло в Шепетовке днем. В результате мать погибла, а девочка находится в больнице в тяжелом состоянии. За рулем автомобиля был 36-летний мужчина, который сбежал с места преступления. «Это было 1 января около 16.25 ... Источник: Политека.

ФОТО К НОВОСТИ: «Смертельное ДТП в Хмельницкой области: Полиция задержала водителя-беглеца, который сбил женщину с ребенком»
Фото Смертельное ДТП в Хмельницкой области: Полиция задержала водителя-беглеца, который сбил женщину с ребенком
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Новое Время Новое Время  ·  02.01.18, 11:30 В Шепетовке Хмельницкой области полиция задержала водителя, который сбил женщину с двухлетним ребенком.
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Politeka Politeka  ·  02.01.18, 16:19 1 января в Хмельницкой области произошла страшная трагедия — автомобиль на скорости заехал на тротуар и сбил насмерть женщину с ребенком ДТП произошло в Шепетовке днем. В результате мать погибла,…
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