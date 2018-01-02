Смертельное ДТП в Хмельницкой области: Полиция задержала водителя-беглеца, который сбил женщину с ребенком

Вчера около 8 вечера неравнодушные горожане позвонили в полицию. На бульваре Славы (Победа-6) пьяный водитель Audi припарковался прямо у елочки, да еще и чуть не задавил ребенка. Как сообщили нашему корреспонденту в пресс-службе патрульной полиции Днепра, алкотест показал, что в крови у водителя был 1,71 промилле алкоголя. Стражи порядка вызвали эвакуатор. Audi увезли на штрафплощадку. Водительское удостоверение у горе-Шумахера забрали и выдали ему временное. Инспекторы составили протокол по ст. 130 КУоАП (Управление в состоянии опьянения). Инспекторы составили на него протокол по ст. 130 КУоАП (Управление в состоянии опьянения)Инспекторы составили на него протокол по ст. 130 КУоАП (Управление в состоянии опьянения)

Обновлено в 16:19 1 января в Хмельницкой области произошла страшная трагедия — автомобиль на скорости заехал на тротуар и сбил насмерть женщину с ребенком ДТП произошло в Шепетовке днем. В результате мать погибла, а девочка находится в больнице в тяжелом состоянии. За рулем автомобиля был 36-летний мужчина, который сбежал с места преступления. «Это было 1 января около 16.25 ... Источник: Политека.