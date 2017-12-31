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Смертник подорвался на похоронах экс-губернатора в Афганистане, 15 погибших (12 новостей) «Трагедия случилась в городе Джелалабад»

По предварительным данным поигбло уже 12 человек. В городе Джалалабад в Афганистане в результате взрыва на погребальной церемонии днем 31 декабря погибли 12 человек.

Взрывное устройство на похоронах привел в действие террорист-смертник. По данным местных властей, в результате взрыва были ранены 15 человек.

Пока ни одна из террористических организаций не взяла на себя ответственность за взрыв.

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Обновлено в 15:37 В это время хоронили бывшего губернатора города.

Обновлено в 15:55 “Число погибших в результате взрыва на похоронах в афганском Джалалабаде возросло до 15, еще 13 получили ранения”, — говорится в сообщении.