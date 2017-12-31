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Смертник подорвался на похоронах экс-губернатора в Афганистане, 15 погибших

Смертник подорвался на похоронах экс-губернатора в Афганистане, 15 погибших (12 новостей)

«Трагедия случилась в городе Джелалабад»

По предварительным данным поигбло уже 12 человек. В городе Джалалабад в Афганистане в результате взрыва на погребальной церемонии днем 31 декабря погибли 12 человек.

Взрывное устройство на похоронах привел в действие террорист-смертник. По данным местных властей, в результате взрыва были ранены 15 человек.

Пока ни одна из террористических организаций не взяла на себя ответственность за взрыв.

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Обновлено в 15:37 В это время хоронили бывшего губернатора города.

Обновлено в 15:55 “Число погибших в результате взрыва на похоронах в афганском Джалалабаде возросло до 15, еще 13 получили ранения”, — говорится в сообщении.

ФОТО К НОВОСТИ: «Смертник подорвался на похоронах экс-губернатора в Афганистане, 15 погибших»
Фото Смертник взорвал бомбу на похоронах в Афганистане, 12 погибших
Фото Смертник устроил взрыв на похоронах чиновника в Афганистане
Фото В Афганистане произошел жуткий теракт на похоронах: есть погибшие
Фото В Афганистане смертник подорвался на похоронах чиновника, погибли 15 человек
Фото В Афганистане смертник атаковал похороны чиновника: как минимум 15 человек погибли
Фото Во время похорон в Афганистане прогремел смертельный взрыв
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Телеграф Телеграф  ·  31.12.17, 13:25 В городе Джалалабад в Афганистане в результате взрыва на погребальной церемонии днем 31 декабря погибли 12 человек.
Европейская правда Европейская правда  ·  31.12.17, 13:49 В результате взрыва смертника в восточном афганском городе Джелалабад в воскресенье погибли по меньшей мере 15 человек.
Depo.ua Depo.ua  ·  31.12.17, 14:20 Об этом сообщает телеканал 1TV News со ссылкой на местные власти, передает Depo.ua . В результате взрыва на похоронах в афганском Джалалабаде погибли 15 человек. По данным агентства Пажвак, взрыв произошел…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Обозреватель Обозреватель  ·  31.12.17, 14:45 Трагедия случилась в городе Джелалабад
Голос.UA Голос.UA  ·  31.12.17, 14:46 В результате взрыва смертника в восточном афганском городе Джелалабад в воскресенье погибли, по меньшей мере, 15 человек. Еще 13 получили ранения. Об этом заявил представитель губернатора провинции Нангархар,…
РБК Украина РБК Украина  ·  31.12.17, 14:46 В Афганистане в городе Джалалабад террорист-смертник атаковал похороны местного чиновника. От взрыва погибли по меньшей мере 15 человек, еще 14 получили ранения, передает DW.Как сообщил пресс-секретарь…
MIGnews MIGnews  ·  31.12.17, 14:49 Взрывное устройство на похоронах привел в действие террорист-смертник.
Новое Время Новое Время  ·  31.12.17, 15:10 В Афганистане в городе Джалалабад террорист-смертник атаковал похороны местного чиновника: от взрыва погибли по меньшей мере 15 человек, еще 14 получили ранения.
ТСН ТСН  ·  31.12.17, 15:37 В это время хоронили бывшего губернатора города.
УНН УНН  ·  31.12.17, 15:55 “Число погибших в результате взрыва на похоронах в афганском Джалалабаде возросло до 15, еще 13 получили ранения”, — говорится в сообщении. Взрыв произошел…
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