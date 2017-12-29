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Политика
Depo.ua Depo.ua · · Обновлено в 00:42
· Гибель · Пожар · Погибший · Twitter
Смертоносный пожар в Нью-Йорке возник из-за игр ребенка с кухонной плитой

Смертоносный пожар в Нью-Йорке возник из-за игр ребенка с кухонной плитой (13 новостей)

«Пожар в Нью-Йорке, в котором погибли 12 человек, вызвал трехлетний ребенок»

Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства написал в Twitter, передает Depo.ua . "Душераздирающие новости о трагедии во время пожара в Нью-Йорке. Мои соболезнования тем, кто потерял родных. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", - отметил Климкин. Душераздирающие news of fire tragedy in #NewYork . My condolences to those who lost their loved ones, wishing speedy recovery to those affected. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 29 грудня 2017 р.

Обновлено в 23:39 В сообщении сказано, что в районе Бронкс ребенок трех с половиной лет баловался с огнем в квартире, расположенной на первом этаже пятиэтажного здания. Малышу вместе с его мамой и еще одним ребенком удалось выбежать на улицу. Из-за того, что они…

Обновлено в 00:42 Пожар в Нью-Йорке, в котором погибли 12 человек, вызвал трехлетний ребенок. Об этом заявили нью-йоркские следователи, передает ВВС. Читайте больше: http://112.ua/mir/pozhar-s-12-pogibshimi-v-nyu-yorke-vyzval-trehletniy-rebenok-426997.html Подписаться на канал: https://goo.gl/CqZYZb

ФОТО К НОВОСТИ: «Смертоносный пожар в Нью-Йорке возник из-за игр ребенка с кухонной плитой»
Фото Климкин выразил соболезнования семьям погибших в результате трагического пожара в Нью-Йорке
Фото Унесший 12 жизней пожар в Нью-Йорке произошел из-за игравшего с плитой ребенка - полиция
Фото Смертоносный пожар в Нью-Йорке возник из-за игр ребенка с кухонной плитой
Фото Пожар с 12 погибшими в Нью-Йорке вызвал трехлетний ребенок
Фото Унесший 12 жизней пожар в Нью-Йорке произошел из-за игравшего с плитой ребенка
Фото Крупный пожар в Нью-Йорке: виновником стал трехлетний ребенок
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Униан Униан  ·  29.12.17, 16:09 По меньшей мере 12 человек, в том числе четверо детей, погибли в результате пожара в Нью-Йорке.
Униан Униан  ·  29.12.17, 18:34 Согласно заявлению полиции, среди погибших - четверо детей в возрасте от одного до семи лет.
Новое Время Новое Время  ·  29.12.17, 18:45 Пожар в жилом доме в нью-йоркском квартале Бронкс, унесший жизни 12 человек, возник из-за игры трехлетнего ребенка с горелками на кухонной плите.
Факты Факты  ·  29.12.17, 19:43 А мать ребенка невольно поспособствовала стремительному распространению огня
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  29.12.17, 20:09 Пожар в Нью-Йорке, в котором погибли 12 человек, вызвал трехлетний ребенок
Канал 112 Канал 112  ·  29.12.17, 21:29 Пожар в Нью-Йорке, в котором погибли 12 человек, вызвал трехлетний ребенок. Об этом заявили нью-йоркские следователи, передает ВВС. Комиссар полиции Дэниел Нигро заявил, что трехлетний малыш играл с духовой…
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  29.12.17, 21:54 Пожар в Нью-Йорке, в котором погибли 12 человек, вызвал трехлетний ребенок
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  29.12.17, 22:16 Пожар в доме в нью-йоркском Бронксе, в котором погибли люди, возник из-за игры трехлетнего ребенка с кухонной плитой. Об этом заявил начальник пожарной службы города Даниэль Нигро, сообщает AFP. В нью-йоркском…
Сегодня Сегодня  ·  29.12.17, 23:04 . По словам очевидцев, . Следователи считают, что смертоносный пожар в нью-йоркском Бронксе, забравший жизни 12 человек, включительно с четырьмя детьми, повлек ребенок, который игрался с духовкой плиты.Как…
УНН УНН  ·  29.12.17, 23:22 “Причиной пожара в жилом доме в Нью-Йорке 28 декабря, который унес жизни 12-ти человек, стала игра ребенка с кухонной плитой”, — сообщает издание со ссылкой…
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  29.12.17, 23:39 Причиной масштабного пожара в одном из спальных районов Нью-Йорка, в котором погибли 12 человек, стали игры маленького ребенка со спичками. Об этом сообщила пожарная служба Нью-Йорка.В сообщении сказано,…
Канал 112 Канал 112  ·  30.12.17, 00:42 Пожар в Нью-Йорке, в котором погибли 12 человек, вызвал трехлетний ребенок. Об этом заявили нью-йоркские следователи, передает ВВС. Читайте больше: http://112.ua/mir/pozhar-s-12-pogibshimi-v-nyu-yorke-vyzval-trehletniy-rebenok-426997.html…
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