Смертоносный пожар в Нью-Йорке возник из-за игр ребенка с кухонной плитой

Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства написал в Twitter, передает Depo.ua . "Душераздирающие новости о трагедии во время пожара в Нью-Йорке. Мои соболезнования тем, кто потерял родных. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", - отметил Климкин. Душераздирающие news of fire tragedy in #NewYork . My condolences to those who lost their loved ones, wishing speedy recovery to those affected. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 29 грудня 2017 р.

Обновлено в 23:39 В сообщении сказано, что в районе Бронкс ребенок трех с половиной лет баловался с огнем в квартире, расположенной на первом этаже пятиэтажного здания. Малышу вместе с его мамой и еще одним ребенком удалось выбежать на улицу. Из-за того, что они…

Обновлено в 00:42 Пожар в Нью-Йорке, в котором погибли 12 человек, вызвал трехлетний ребенок. Об этом заявили нью-йоркские следователи, передает ВВС. Читайте больше: http://112.ua/mir/pozhar-s-12-pogibshimi-v-nyu-yorke-vyzval-trehletniy-rebenok-426997.html Подписаться на канал: https://goo.gl/CqZYZb