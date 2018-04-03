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СМИ: Кремль планировал дестабилизировать еще один регион Украины

СМИ: Кремль планировал дестабилизировать еще один регион Украины (10 новостей)

«Кремль планировал потратить почти 200 тысяч долларов США на распространение пророссийского мятежа»

Британское издание «The Times» сообщает, что команде российского президента Владимира Путина в 2014 году предлагали план по дестабилизации еще и Запорожской области Украины. Издание ознакомилось с правительственным докладом, который опирается на письма из электронной почты советника Путина Владислава Суркова, взломанной хакерами, передает «Голос Америки». Автор статьи «Операция Троя: российский план распространения хаоса в Украине» Том Парфитт из Москвы пишет, что план «Троя» в ноябре 2014 года направил в Кремль Алексей Муратов — бывший депутат от Курской области и «представитель ДНР» в России. Это предложение было частью более широкого плана Кремля по дестабилизации Украины (который уже действовал в Донецкой и Луганской областях). Речь шла о подготовке населения Запорожской области к пророссийскому мятежу, который Муратов называл «освобождением». В плане указывалось имена главарей пророссийских беспорядков, а шпионы уже действовали на месте событий. Соавтор доклада — депутат британского парламента от Консервативной партии Боб Сили — заявил, что утечки из почты Суркова проливают свет на скрытые кампании и гибридную войну с указанием финансирования кибератак, распространения фейковых новостей, взяток, проплаченных акций и даже конкретной «цены» за свержение украинских властей в регионе. Согласно плану операции «Троя», Муратов предлагал вложить $181 000 на распространение пророссийского мятежа дальше на запад от Донбасса. Документ, вероятно, был направлен заместителю Суркова. Это был план манипуляции общественным мнением перед мятежом в Запорожье, в котором должны были использовать сеть российских шпионов. Предусматривался и контакт с местной полицией и Службой безопасности Украины. По плану, от $40 000 должно было пойти на организацию пророссийских протестов в Запорожье, $10 000 — на поддержку сети агентов в СБУ и Министерстве внутренних дел, еще до $49 000 — на покупку транспортных средств. Том Парфитт отмечает, что план Муратова не воплощен в жизнь, и сложно сказать, рассматривала ли Москва его как серьезное предложение. Документ был частью переписки, которую перехватили украинские хакеры в ноябре прошлого года. Два предыдущих куска вскрыли в 2016 году. Боб Сили тщательно изучал их. Кремль назвал полученную информацию сфабрикованной, хотя некоторые люди, которые прислали Суркову электронные письма, назвали их настоящими. Автор статьи предполагает, что Кремль все же стремился пропагандировать автономию для регионов Украины со значительным русскоязычным населением, как это было и на Донбассе параллельно с российским военным вторжением. Как известно, в 2016 году сообщалось о российском плане «Шатун», якобы направленном на дестабилизацию политической ситуации в Украине с ноября 2016 года по март 2017 года. Также речь шла о дестабилизации на Закарпатье. В Кремле заявляли, что Сурков не пользуется электронной почтой. Но в документах в основном речь шла о письмах из его приемной. В России возбуждено дело против группы хакеров «Шалтай-Болтай», которых подозревают в распространении переписки Суркова, которую публиковало украинское объединение хакеров «Киберхунта».

Обновлено в 11:33 Кремль планировал потратить почти 200 тысяч долларов США на распространение пророссийского мятежа

Обновлено в 12:17 В плане Муратов расписал бюджет захвата Запорожской области сепаратистами - от 40 000 долларов на организацию пророссийских протестов, 10 000 долларов - на шпионов в СБУ и МВД, 49 000 долларов - на транспорт. 

ФОТО К НОВОСТИ: «СМИ: Кремль планировал дестабилизировать еще один регион Украины»
Фото Операция Троя: Россия планировала дестабилизировать еще один регион Украины - СМИ
Фото СМИ: Кремль планировал дестабилизировать еще один регион Украины
Фото "Операция Троя": The Times написало о плане Кремля по дестабилизации еще одной области Украины
Фото План «Троя». Как Кремль планировал захватить Запорожскую область
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Украинская правда Украинская правда  ·  03.04.18, 09:01 "The Times" пишет, что советнику Путина Владиславу Суркову в 2014 году предлагали план по дестабилизации еще и Запорожской области.
Новое Время Новое Время  ·  03.04.18, 10:12 По информации британского издания The Times, в 2014 году российскому президенту Владимиру Путину предлагали план по дестабилизации ситуации в Запорожской области Украины, сообщает Голос Америки.
Телеграф Телеграф  ·  03.04.18, 10:50 В 2014 году в распоряжении Кремля был план по дестабилизации одной из юго-восточных областей Украины, который имел целью вывести регион из-под контроля центральной власти.
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  03.04.18, 10:53 В 2014 году Россия имела тайный план "Троя" по распространению "русского мира" в Украине и подготовке пророссийского мятежа в Запорожской области
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  03.04.18, 11:03 По одному из российских планов, после Донбасса и Крыма оказаться в тисках «русского мира» должна была еще и Запорожская область.
ТСН ТСН  ·  03.04.18, 11:18 В плане указано финансирование пророссийских протестов, подкупа правоохранителей и кибернападений.
Апостроф Апостроф  ·  03.04.18, 11:26 Британскому изданию The Times стало известно о существовании российского плана по разворачиванию пророссийских протестов в Запорожской области Украины в рамках более широкой цели дестабилизации ситуации…
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  03.04.18, 11:33 Кремль планировал потратить почти 200 тысяч долларов США на распространение пророссийского мятежа
Аналитическая Служба Новостей Аналитическая Служба Новостей  ·  03.04.18, 12:17 Издание The Times в статье "Операция "Троя" раскрыло российский план посеять хаос в Украине путем дестабилизации ситуации в Запорожской области. Журналист Том Парфитт сообщил, что план в ноябре 2014 направил…
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