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СМИ назвали причину смерти исполнителя роли Тинки-Винки в "Телепузиках"

СМИ назвали причину смерти исполнителя роли Тинки-Винки в "Телепузиках" (3 новости)

«Актер, который играл фиалетового телепузика, был найден мертвым рано утром на набережной Ливерпуля»

Причиной смерти официально указано «переохлаждение»

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Униан Униан  ·  24.01.18, 16:02 Актер, который играл фиалетового телепузика, был найден мертвым рано утром на набережной Ливерпуля.
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СМИ назвали причину смерти исполнителя роли Тинки-Винки в &quot;Телепузиках&quot;

СМИ назвали причину смерти исполнителя роли Тинки-Винки в "Телепузиках"
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