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СМИ опубликовали проект ядерной доктрины США

СМИ опубликовали проект ядерной доктрины США (3 новости)

«В проекте документа содержиться призыв к разработке нового вида маломощных ядерных вооружений»

Согласно подготовленному Минобороны США проекту "Обзор ядерной политики", Соединенные Штаты планируют наращивать ядерное оружие, в том числе малой мощности. Об этом свидетельствует документ, опубликованный The Huffington Post.

В проекте новой ядерной доктрины США, в частности, предлагается модернизировать атомные подводные ракетоносцы, стратегическую авиацию и межконтинентальные баллистические ракеты, а также некоторых маломощных ракет на подводных лодках.

Также документ призывает к разработке нового вида маломощных ядерных вооружений - боеголовок с низкой взрывной силой, поскольку воздействие нынешних ядерных снарядов слишком разрушительно, чтобы их использовать.

Причем в проекте документа сказано, что Россия угрожает применением более мелких ядерных вооружений и США должны соответствовать и удерживать ее тем же.

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Помимо России, среди возросших внешних угроз называются Китай, КНДР и Иран.

Представитель пресс-службы Пентагона отказался комментировать опубликованный проект, заявив, что ведомство "не намерено обсуждать предварительные проекты документа".

Новая ядерная доктрина, как ожидается, будет опубликована в конце января 2018 года.

ФОТО К НОВОСТИ: «СМИ опубликовали проект ядерной доктрины США»
Фото СМИ опубликовали проект ядерной доктрины США
Фото Опубликован проект ядерной доктрины США
Фото США планируют наращивать маломощные ядерные вооружения для сдерживания России
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Униан Униан  ·  13.01.18, 04:18 В проекте документа содержиться призыв к разработке нового вида маломощных ядерных вооружений
Телеграф Телеграф  ·  13.01.18, 05:55 В проекте документа содержиться призыв к разработке нового вида маломощных ядерных вооружений.
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