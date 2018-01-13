СМИ опубликовали проект ядерной доктрины США

Сегодня в 08:20

Согласно подготовленному Минобороны США проекту "Обзор ядерной политики", Соединенные Штаты планируют наращивать ядерное оружие, в том числе малой мощности. Об этом свидетельствует документ, опубликованный The Huffington Post.

В проекте новой ядерной доктрины США, в частности, предлагается модернизировать атомные подводные ракетоносцы, стратегическую авиацию и межконтинентальные баллистические ракеты, а также некоторых маломощных ракет на подводных лодках.

Также документ призывает к разработке нового вида маломощных ядерных вооружений - боеголовок с низкой взрывной силой, поскольку воздействие нынешних ядерных снарядов слишком разрушительно, чтобы их использовать.

Причем в проекте документа сказано, что Россия угрожает применением более мелких ядерных вооружений и США должны соответствовать и удерживать ее тем же.

Министерство обороны Франции усилит защиту от кибератак

Помимо России, среди возросших внешних угроз называются Китай, КНДР и Иран.

Представитель пресс-службы Пентагона отказался комментировать опубликованный проект, заявив, что ведомство "не намерено обсуждать предварительные проекты документа".

Новая ядерная доктрина, как ожидается, будет опубликована в конце января 2018 года.