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Телеканал 24 Телеканал 24 · · Обновлено в 09:47
· США · Допрос · Прокурор · Январь
СМИ: Трамп начал подготовку к допросу Мюллера

СМИ: Трамп начал подготовку к допросу Мюллера (10 новостей)

«Официальных комментариев пока нет»

Президент США Дональд Трамп начал готовиться к возможному интервью со специальным прокурором страны Робертом Мюллером.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

Отметим, что в январе 2018 года стал известно о том, что спецпрокурор планирует допросить президента США относительно увольнения экс-главы ФБР Джеймса Коми и отставки экс-советника по нацбезопасности Майкла Флинна.

По словам одного из собеседников издания, усилия по подготовке Трампа к допросу "находятся в зачаточном состоянии".

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Источники издания утверждают, что Трамп обсуждал со своей командой потенциальные темы, которые Мюллер может поднять во время интервью с ним. По данным источников, подготовка была непродолжительной и неформальной.

Президент США пока официально не согласился дать показания Мюллеру.

Обновлено в 09:36 Официального подтверждения пока нет.

Обновлено в 09:47 Официальных комментариев пока нет

ФОТО К НОВОСТИ: «СМИ: Трамп начал подготовку к допросу Мюллера»
Фото СМИ: Трамп начал подготовку к допросу Мюллера
Фото Трамп начал подготовку к возможному допросу у спецпрокурора Мюллера - СМИ
Фото У Трампа начали подготовку к допросу спецпрокурора Мюллера относительно "российского вмешательства"
Фото Трамп начал готовиться к допросу из-за России
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Украинская правда Украинская правда  ·  07.04.18, 07:00 Президент США Дональд Трамп начал подготовку к возможному интервью со спецпрокурором Робертом Мюллером, который расследует возможное вмешательство РФ в американские президентские выборы в 2016 году.
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  07.04.18, 08:33 Президент США Дональд Трамп начал подготовку к возможному интервью со спецпрокурором Робертом Мюллером, который расследует возможное вмешательство РФ в американские президентские выборы в 2016 году
Телеграф Телеграф  ·  07.04.18, 08:49 Официального согласия на такую встречу со спецпрокурором Дональд Трамп не давал.
MIGnews MIGnews  ·  07.04.18, 08:51 Президент США обратил внимание на возможные темы, которыми может интересоваться специальный прокурор.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Факты Факты  ·  07.04.18, 09:11 Ранее Трамп подтвердил готовность дать показания по «российскому делу»
Униан Униан  ·  07.04.18, 09:34 Официально Трамп не согласился на допрос у Мюллера, однако информация о подготовке является признаком того, что вопрос интервью для команды президента остается открытым.
ТСН ТСН  ·  07.04.18, 09:36 Официального подтверждения пока нет.
Обозреватель Обозреватель  ·  07.04.18, 09:47 Официальных комментариев пока нет
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