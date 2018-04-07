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СМИ: Трамп начал подготовку к допросу Мюллера (10 новостей) «Официальных комментариев пока нет»

Президент США Дональд Трамп начал готовиться к возможному интервью со специальным прокурором страны Робертом Мюллером.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

Отметим, что в январе 2018 года стал известно о том, что спецпрокурор планирует допросить президента США относительно увольнения экс-главы ФБР Джеймса Коми и отставки экс-советника по нацбезопасности Майкла Флинна.

По словам одного из собеседников издания, усилия по подготовке Трампа к допросу "находятся в зачаточном состоянии".

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Источники издания утверждают, что Трамп обсуждал со своей командой потенциальные темы, которые Мюллер может поднять во время интервью с ним. По данным источников, подготовка была непродолжительной и неформальной.

Президент США пока официально не согласился дать показания Мюллеру.

Обновлено в 09:36 Официального подтверждения пока нет.

Обновлено в 09:47 Официальных комментариев пока нет