СМИ: Трамп начал подготовку к допросу Мюллера

Президент США Дональд Трамп начал готовиться к возможному интервью со специальным прокурором страны Робертом Мюллером.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.
Отметим, что в январе 2018 года стал известно о том, что спецпрокурор планирует допросить президента США относительно увольнения экс-главы ФБР Джеймса Коми и отставки экс-советника по нацбезопасности Майкла Флинна.
По словам одного из собеседников издания, усилия по подготовке Трампа к допросу "находятся в зачаточном состоянии".
Источники издания утверждают, что Трамп обсуждал со своей командой потенциальные темы, которые Мюллер может поднять во время интервью с ним. По данным источников, подготовка была непродолжительной и неформальной.
Президент США пока официально не согласился дать показания Мюллеру.
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