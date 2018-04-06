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СМИ: У Брэда Питта роман с профессором Массачусетского института

СМИ: У Брэда Питта роман с профессором Массачусетского института (4 новости)

«Актеру приписали роман с известным архитектором Нери Оксман»

Источник, близкий к Брэду Питту отмечает, что новым увлечением актера стала 42-летняя Нери Оксман, профессор архитектуры Массачусетского технологического института, художница и дизайнер. Знакомый 54-летнего Питта отмечает, что с художницей его объединяют общие интересы.

«Сразу после знакомства они стали близкими друзьями. У них так много общих интересов – архитектура, дизайн, искусство. Их отношения нельзя назвать романом, однако Питт увлекается Оксман и ему очень интересно проводить с ней время», – поделился источник.

Однако, по словам инсайдеров, дружеские отношения Брэда и Нери вполне могут перерасти в романтические. Актер не скрывает, что ему нравятся сильные и умные женщины.

«Брэд очень увлечен своей новой подругой. Вполне вероятно, что их общение перерастет в нечто больше, поскольку ему всегда нравились умные женщины, с которыми есть о чем поговорить», – рассказывает источник.

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Ранее в прессе сообщалось, что Питт вновь сблизился с Деннифер Энистон, с которой состоял в отношениях до Анджелины Джоли.

Эти слухи появились, когда в феврале 2018 года Энистон и Джастин Теру объявили о своем разводе.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ТСН ТСН  ·  06.04.18, 14:31 Актеру приписали роман с известным архитектором Нери Оксман.
MIGnews MIGnews  ·  06.04.18, 14:51 Стоит отметить, что Брэд и Нэри сблизились на почве любви к архитектуре и искусству.
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