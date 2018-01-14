СМИ узнали об очередном применении химоружия президентом Сирии

Очевидцы сообщают о газовой атаке с применением хлора в Восточной Гуте, пригороде сирийской столицы Дамаска. По словам активистов, жители этого района почувствовали характерный запах газа вскоре после ракетного удара, нанесенного войсками диктатора Башара Асада, сообщает служба Би-би-си.

Согласно сообщениям врачей, за медицинской помощью обратились шесть человек с легкими признаками отравления газом.

Отмечается, что в осаде правительственных войск, помощь которым оказывают российские военные, остаются около 400 тысяч жителей Восточной Гуты. В ООН ситуацию в этом районе оценивают как катастрофическую: из-за частых обстрелов люди практически не покидают укрытия, а также страдают от нехватки еды и лекарств.

Ранее верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн заявил, что в Восточной Гуте только за первые десять дней 2018 года жертвами новой волны воздушных атак и наземных операций стали по меньшей мере 85 мирных жителей.

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Восточная Гута - стратегически важная территория для всех сторон конфликта в Сирии. Контролирующие этот район повстанцы могут вести оттуда обстрелы и наносить ракетные удары по жилым кварталам Дамаска, что также приводит к жертвами среди мирного населения сирийской столицы.

В 2017 году Восточная Гута была объявлена Россией, Ираном и Турцией зоной деэскалации. Несмотря на это, район до сих пор подвергается ударам и артиллерийским обстрелам.