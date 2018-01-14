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СМИ узнали об очередном применении химоружия президентом Сирии

СМИ узнали об очередном применении химоружия президентом Сирии (4 новости)

«Вблизи столицы Сирии Дамаска было применено химическое оружие»

Очевидцы сообщают о газовой атаке с применением хлора в Восточной Гуте, пригороде сирийской столицы Дамаска. По словам активистов, жители этого района почувствовали характерный запах газа вскоре после ракетного удара, нанесенного войсками диктатора Башара Асада, сообщает служба Би-би-си.

Согласно сообщениям врачей, за медицинской помощью обратились шесть человек с легкими признаками отравления газом.

Отмечается, что в осаде правительственных войск, помощь которым оказывают российские военные, остаются около 400 тысяч жителей Восточной Гуты. В ООН ситуацию в этом районе оценивают как катастрофическую: из-за частых обстрелов люди практически не покидают укрытия, а также страдают от нехватки еды и лекарств.

Ранее верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн заявил, что в Восточной Гуте только за первые десять дней 2018 года жертвами новой волны воздушных атак и наземных операций стали по меньшей мере 85 мирных жителей.

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Восточная Гута - стратегически важная территория для всех сторон конфликта в Сирии. Контролирующие этот район повстанцы могут вести оттуда обстрелы и наносить ракетные удары по жилым кварталам Дамаска, что также приводит к жертвами среди мирного населения сирийской столицы.

В 2017 году Восточная Гута была объявлена Россией, Ираном и Турцией зоной деэскалации. Несмотря на это, район до сих пор подвергается ударам и артиллерийским обстрелам.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  14.01.18, 08:36 На окраину сирийской столицы Дамаска, контролируемую повстанцами, был сброшен ядовитый газ хлорин
Украинская правда Украинская правда  ·  14.01.18, 09:05 По сообщениям очевидцев, недалеко от столицы Сирии сбросили ядовитый газ.
Апостроф Апостроф  ·  14.01.18, 09:48 Вблизи столицы Сирии Дамаска было применено химическое оружие.
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