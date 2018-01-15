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СММ ОБСЕ готова мониторить ремонт мобильной связи в серой зоне (13 новостей) «Наблюдатели готовы отслеживать ситуацию с проведением ремонтных работ по восстановлению мобильной связи»

Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявляет, что миссия испытывает трудности с доступом к мобильной связи на части неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей.

Обновлено в 13:35 СММ ОБСЕ испытывает трудности с доступом к мобильной связи на части неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей

Обновлено в 14:08 Перебои с мобильной связью на оккупированных территориях Луганской области не влияют на взаимодействие между бандами "народной милиции" "ЛНР"