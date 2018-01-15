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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина · · Обновлено в 14:08
· Мобильная связь · Заместитель
СММ ОБСЕ готова мониторить ремонт мобильной связи в серой зоне

СММ ОБСЕ готова мониторить ремонт мобильной связи в серой зоне (13 новостей)

«Наблюдатели готовы отслеживать ситуацию с проведением ремонтных работ по восстановлению мобильной связи»

Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявляет, что миссия испытывает трудности с доступом к мобильной связи на части неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей.

Обновлено в 13:35 СММ ОБСЕ испытывает трудности с доступом к мобильной связи на части неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей

Обновлено в 14:08 Перебои с мобильной связью на оккупированных территориях Луганской области не влияют на взаимодействие между бандами "народной милиции" "ЛНР"

ФОТО К НОВОСТИ: «СММ ОБСЕ готова мониторить ремонт мобильной связи в серой зоне»
Фото "Vodafone Украина" "безрезультатно" просит пустить ремонтную бригаду в зону АТО для восстановления мобильной связи
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Фото СММ ОБСЕ испытывает трудности с доступом к мобильной связи на части неподконтрольных территорий Донбасса
Фото Исчезновение мобильной связи на Донбассе: проблему заметили в ОБСЕ
Фото В ОБСЕ готовы мониторить ремонт мобильной связи в серой зоне
Фото ОБСЕ испытывает трудности с мобильной связью на территории ОРДЛО, - Хуг
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Гордон Гордон  ·  15.01.18, 19:37 С обращениями помочь попасть в "серую зону" Донбасса для ремонта оптоволоконной сети компания "Vodafone Украина" обращалась в администрации Луганской и Донецкой областей, Совместный центр по контролю…
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  16.01.18, 08:02 В оккупированном Донецке пропала мобильная связь, а местным жителям, которые работают в так называемых бюджетных организациях, запретят покидать оккупированные территории. Хотя некоторые лидеры боевиков…
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  16.01.18, 09:40 В "Лугакоме" заявили, что "республиканский" оператор боевиков получил возможность звонить на территорию других стран, включая Казахстан, Южную Осетию и Абхазию. Об этом рассказал представитель компании…
Сегодня Сегодня  ·  16.01.18, 11:39 Международные наблюдатели столкнулись с трудностями на оккупированных территориях. Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявляет, что миссия испытывает…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Украинская правда Украинская правда  ·  16.01.18, 11:41 Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявляет, что миссия испытывает трудности с доступом к мобильной связи на части неподконтрольной территории Донецкой…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  16.01.18, 11:45 Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии на Донбассе испытывают трудности с доступом к мобильной связи на части неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей.
Телеграф Телеграф  ·  16.01.18, 11:52 СММ ОБСЕ испытывает трудности с доступом к мобильной связи на части неподконтрольных территорий Донбасса.
РБК Украина РБК Украина  ·  16.01.18, 11:59 Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе испытывает трудности с мобильной связью на части неподконтрольной Украине территории Луганской и Донецкой областей.…
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  16.01.18, 12:29 Мобильная связь оператора Vodafone перестала работать на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей 11 января из-за повреждения линий связи.
MIGnews MIGnews  ·  16.01.18, 12:59 Наблюдатели готовы отслеживать ситуацию с проведением ремонтных работ по восстановлению мобильной связи.
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  16.01.18, 13:35 СММ ОБСЕ испытывает трудности с доступом к мобильной связи на части неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  16.01.18, 14:08 Перебои с мобильной связью на оккупированных территориях Луганской области не влияют на взаимодействие между бандами "народной милиции" "ЛНР"
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