  1. Главная
  2. Новости
  3. Мир
  4. Смоленская катастрофа: левое крыло самолета Качиньского разрушил взрыв
Мир
Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 21:58
· Польша · Самолет · Взрыв · Соответствующие выводы · Президент Польши · Результат
Смоленская катастрофа: левое крыло самолета Качиньского разрушил взрыв

Смоленская катастрофа: левое крыло самолета Качиньского разрушил взрыв (24 новости)

«Эти выводы являются ключевыми в рапорте»

Левое крыло самолета Ту-154М, на котором летел президент Польши Лех Качиньский, было уничтожено в результате внутреннего взрыва. Соответствующие выводы сделала польская подкомиссия, которая занимается повторным расследованием авиакатастрофы под Смоленском, сообщает RMF 24.

Международный эксперт подкомиссии Минобороны по делам повторного расследования авиакатастрофы Фрэнк Тейлор заявил, что левое крыло президентского самолета, разбившегося в Смоленске, было уничтожено в результате внутреннего взрыва.

Эксперт уточнил, что в самолете было несколько взрывов: в крыле, в слоте и в центроплане самолета. Это подтвердил анализ механизма удара двери о землю.

"Эти выводы приняли члены подкомиссии, и они являются одним из ключевых утверждений технического рапорта", - прокомментировали результаты в Минобороны Польши.

Ващиковский: В ЕС не хотят знать, что Польша приняла более миллиона украинцев
Ващиковский: В ЕС не хотят знать, что Польша приняла более миллиона украинцев

Обновлено в 21:34 Эксперты утверждают, что самолет разбился по причине внутреннего взрыва левого крыла самолета Ту-154М. А на самом самолете произошло еще несколько взрывов.Результаты деятельности польской подкомиссии обнародовал RMF FM.В техническом отчете указано, что левое крыло президентского самолета, который разбился в Смоленске, было…

Обновлено в 21:58 Информацию обнародовали польские СМИ со ссылкой на представителя подкомиссии по расследованию авиакатастрофы.

ФОТО К НОВОСТИ: «Смоленская катастрофа: левое крыло самолета Качиньского разрушил взрыв»
Фото Расследование Смоленской катастрофы: левое крыло Ту-154М разрушил взрыв
Фото Смоленская катастрофа: самолет Качиньского взорвался изнутри
Фото Расследование Смоленской катастрофы: появились новые факты
Фото Расследование Смоленской катастрофы: крыло самолета разрушил взрыв
Фото Смоленская трагедия: крыло самолета Качиньского разрушил взрыв
Фото Смоленская катастрофа: в крыле самолета произошел взрыв до столкновения с березой
Фото Левое крыло самолета Качиньского было взорвано изнутри – подкомиссия по расследованию катастрофы
Фото Смоленская катастрофа: Эксперт заявил о взрыве в крыле самолета
Фото Смоленская авиакатастрофа: крыло самолета уничтожил взрыв изнутри
Фото Расследование Смоленской катастрофы: Крыло самолета Качиньского было взорвано изнутри
Фото Крыло самолета Качиньского разрушил взрыв – расследование Смоленской катастрофы
Фото Катастрофа Ту-154 под Смоленском: В Польше назвали основную версию
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Европейская правда Европейская правда  ·  10.01.18, 18:03 Польская подкомиссия, занимающаяся повторным расследованием Смоленской катастрофы, утверждает, что левое крыло самолета Ту-154М было уничтожено в результате внутреннего взрыва.
Униан Униан  ·  10.01.18, 18:21 По словам эксперта, существовало несколько источников взрыва - в крыле, в слоте и в центроплане самолета.
Украинская правда Украинская правда  ·  10.01.18, 18:27 Польская подкомиссия, занимающаяся повторным расследованием Смоленской катастрофы, утверждает, что левое крыло самолета Ту-154М было уничтожено в результате внутреннего взрыва.
Факты Факты  ·  10.01.18, 18:33 К такому выводу пришла подкомиссия Минобороны Польши, занимающаяся повторным расследованием Смоленской катастрофы
Хвиля Хвиля  ·  10.01.18, 18:35 Польская подкомиссия, занимающаяся повторным расследованием Смоленской катастрофы, утверждает, что левое крыло самолета Ту-154М было уничтожено в результате внутреннего взрыва. Таковы ключевые выводы…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Телеграф Телеграф  ·  10.01.18, 19:01 Польская подкомиссия заявляет что крыло самолета Качинского Ту-154М уничтожил внутренний взрыв.
Сегодня Сегодня  ·  10.01.18, 19:02 К таким выводам пришла польская подкомиссия. Польская подкомиссия, занимающаяся повторным расследованием Смоленской катастрофы, утверждает, что левое крыло самолета Ту-154М было уничтожено в результате…
Обозреватель Обозреватель  ·  10.01.18, 19:09 Эти выводы являются ключевыми в рапорте
Новое Время Новое Время  ·  10.01.18, 19:09 Левое крыло самолета Ту-154М, разбившегося под Смоленском 10 апреля 2010 года, было уничтожено в результате внутреннего взрыва, а не столкновения с березой.
Апостроф Апостроф  ·  10.01.18, 19:18 Подкомиссия Минобороны Польши по делам повторного расследования авиакатастрофы под Смоленском, выявила, что левое крыло самолета Ту-54М было уничтожено внутренним взрывом.
Гордон Гордон  ·  10.01.18, 19:27 Подкомиссия по расследованию авиакатастрофы, в которой погиб президент Польши Лех Качиньский, сделала вывод, что крыло самолета было разрушено несколькими внутренними взрывами.Левое крыло разбившегося…
Depo.ua Depo.ua  ·  10.01.18, 19:30 Таковы ключевые выводы технического отчета подкомиссии, сообщает Depo.ua со ссылкой на RMF 24. Об одобрении подкомиссией таких выводов в среду сообщила ее пресс-секретарь Марта Пальонек. Международный…
ForUm ForUm  ·  10.01.18, 19:40 Польская подкомиссия, занимающаяся повторным расследованием Смоленской катастрофы, утверждает, что левое крыло самолета Ту-154М было уничтожено в результате внутреннего взрыва.Таковы ключевые выводы технического…
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  10.01.18, 19:49 Левое крыло самолета президента Польши, разбившегося под Смоленском 10 апреля 2010 года, было уничтожено в результате внутреннего взрыва. Об этом заявил эксперт подкомиссии Министерства национальной обороны…
Голос.UA Голос.UA  ·  10.01.18, 20:00 Левое крыло самолета Качиньского, разбившийся под Смоленском, был разрушен в результате внутреннего взрыва. Об этом говорится в выводах польской подкомиссии, которая занимается повторным расследованием…
Капитал Капитал  ·  10.01.18, 20:05 Эксперт польской подкомиссии по делам повторного исследования Смоленской авиакатастрофы Франк Тейлор заявил, что левое крыло президентского самолета было уничтожено в результате внутреннего…
Канал 112 Канал 112  ·  10.01.18, 20:16 Польская подкомиссия, занимающаяся повторным расследованием Смоленской катастрофы, утверждает, что левое крыло самолета Ту-154М было уничтожено в результате внутреннего взрыва. Об этом сообщает издание  RMF…
Аналитическая Служба Новостей Аналитическая Служба Новостей  ·  10.01.18, 20:17 Левое крыло самолета Ту-154М было уничтожено взрывом. К такому выводу в результате повторного расследования Смоленской катастрофы пришла польская подкомиссия, передает RMF 24.Пресс-секретарь подкомиссии…
УНН УНН  ·  10.01.18, 20:19 Эксперт подкомиссии Министерства национальной обороны по делам повторного исследования авиакатастрофы 10 апреля 2010 Франк Тейлор заявил, что левое крыло президентского самолета, разбившегося в Смоленске,…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  10.01.18, 20:28 Польская подкомиссия, занимающаяся расследованием Смоленской катастрофы, сообщила, что левое крыло самолета Ту-154М было уничтожено внутренним взрывом.
ИС ИС  ·  10.01.18, 20:30 Польская подкомиссия, занимающаяся повторным расследованием Смоленской катастрофы, утверждает, что левое крыло самолета Ту-154М было уничтожено в результате внутреннего взрыва. Таковы ключевые выводы…
Facenews Facenews  ·  10.01.18, 21:34 В Польше продолжается повторное расследование смоленской катастрофы, в которой погиб президент страны Лех Качиньский. Эксперты утверждают, что самолет разбился по причине внутреннего взрыва левого крыла…
Главред Главред  ·  10.01.18, 21:58 Информацию обнародовали польские СМИ со ссылкой на представителя подкомиссии по расследованию авиакатастрофы.
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Мир»
Во Франции число жертв урагана увеличилось до 7

Во Франции число жертв урагана увеличилось до 7
Боевики активизировались на Светлодарской дуге, выпустив более 30 мин

Боевики активизировались на Светлодарской дуге, выпустив более 30 мин
Смоленская катастрофа: левое крыло самолета Качиньского разрушил взрыв

Смоленская катастрофа: левое крыло самолета Качиньского разрушил взрыв
Минобороны РФ обвинило Турцию в потакании боевикам, которые совершили атаку беспилотниками российской базы в Сирии

Минобороны РФ обвинило Турцию в потакании боевикам, которые совершили атаку…
Съездил за вином: В Мурманской области местный житель угнал бронированный тягач и врезался в магазин

Съездил за вином: В Мурманской области местный житель угнал бронированный…
Советские символы с памятника в польском Щецине пойдут на металлолом

Советские символы с памятника в польском Щецине пойдут на металлолом
Во встречах высокого политического уровня с Россией смысла нет, - Линкявичюс

Во встречах высокого политического уровня с Россией смысла нет, -…
В Германии ради добычи бурого угля за считанные дни разрушили собор и сносят целый поселок - видео

В Германии ради добычи бурого угля за считанные дни разрушили…
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Молдове несмотря на протесты Додона, назначили членов правительства

В Молдове несмотря на протесты Додона, назначили членов правительства
Лукаку может подать в суд на владельца &amp;quot;Эвертона&amp;quot; за высказывания о вуду

Лукаку может подать в суд на владельца "Эвертона" за высказывания…
Мужчина с лисой поставил на уши весь город: что произошло

Мужчина с лисой поставил на уши весь город: что произошло
Головою правління &quot;Приватбанку&quot; призначили чеського банкіра

Головою правління "Приватбанку" призначили чеського банкіра
&amp;quot;Дакар-2018&amp;quot;: результаты гонки 5-го этапа в классе грузовики

"Дакар-2018": результаты гонки 5-го этапа в классе грузовики
Украинский самолет-гигант поможет Илону Маску

Украинский самолет-гигант поможет Илону Маску
На Шри-Ланке отменили 60-летний запрет на продажу женщинам алкоголя

На Шри-Ланке отменили 60-летний запрет на продажу женщинам алкоголя
Boeing установила мировой рекорд по поставкам самолетов

Boeing установила мировой рекорд по поставкам самолетов
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.