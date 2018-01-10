Смоленская катастрофа: левое крыло самолета Качиньского разрушил взрыв

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Левое крыло самолета Ту-154М, на котором летел президент Польши Лех Качиньский, было уничтожено в результате внутреннего взрыва. Соответствующие выводы сделала польская подкомиссия, которая занимается повторным расследованием авиакатастрофы под Смоленском, сообщает RMF 24.

Международный эксперт подкомиссии Минобороны по делам повторного расследования авиакатастрофы Фрэнк Тейлор заявил, что левое крыло президентского самолета, разбившегося в Смоленске, было уничтожено в результате внутреннего взрыва.

Эксперт уточнил, что в самолете было несколько взрывов: в крыле, в слоте и в центроплане самолета. Это подтвердил анализ механизма удара двери о землю.

"Эти выводы приняли члены подкомиссии, и они являются одним из ключевых утверждений технического рапорта", - прокомментировали результаты в Минобороны Польши.

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Обновлено в 21:34 Эксперты утверждают, что самолет разбился по причине внутреннего взрыва левого крыла самолета Ту-154М. А на самом самолете произошло еще несколько взрывов.Результаты деятельности польской подкомиссии обнародовал RMF FM.В техническом отчете указано, что левое крыло президентского самолета, который разбился в Смоленске, было…

Обновлено в 21:58 Информацию обнародовали польские СМИ со ссылкой на представителя подкомиссии по расследованию авиакатастрофы.