Смонтированный фейк: пользователи сети раскрыли очередной обман Минобороны РФ

В российском Южно-Сахалинске полицейские пытались задержать угонщика снежками. Такое видео разместило местное издание в YouTube.
Видео: Полиция бросает снежки в авто (YouTube/Citysakh.ru)
В ролике видно, как два сотрудника полиции выбегают на дорогу и бросают снежки в лобовое стекло угнанного авто Toyota Camry. Такой способ остановить преступника не сработал, хотя позже угонщика таки задержали.
В комментариях пользователи смеются над российскими полицейскими со снежками.
"Почему это так смешно? Ford Explorer police interceptor, яркие люстры патрульных авто и ... снежки! Это лайт версия американских погонь", - смеется Ян Миллер.
"Это так мило, снежками. Потом остановили и напоили горячим чаем с блинчиками", - с сарказмом пишет Александр Зажигалкин.
Скриншот комментариев (YouTube/Citysakh.ru)
Кстати, в сети смеются над провальной соцрекламой с фашистским бомбардировщиком в России.
Обновлено в 18:50 Видео: Полиция бросает снежки в авто (YouTube/Citysakh.ru)
Обновлено в 20:59 В ролике видно, как два сотрудника полиции выбегают на дорогу и бросают снежки в лобовое стекло угнанного авто Toyota Camry. Такой способ остановить преступника не сработал, хотя позже угонщика таки задержали.