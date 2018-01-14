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РБК Украина РБК Украина · · Обновлено в 20:59
· Угон автомобиля
Смонтированный фейк: пользователи сети раскрыли очередной обман Минобороны РФ

Смонтированный фейк: пользователи сети раскрыли очередной обман Минобороны РФ (5 новостей и 1 видео)

«Снег бросали в лобовое стекло»

В российском Южно-Сахалинске полицейские пытались задержать угонщика снежками. Такое видео разместило местное издание в YouTube.

Видео: Полиция бросает снежки в авто (YouTube/Citysakh.ru)

В ролике видно, как два сотрудника полиции выбегают на дорогу и бросают снежки в лобовое стекло угнанного авто Toyota Camry. Такой способ остановить преступника не сработал, хотя позже угонщика таки задержали.

В комментариях пользователи смеются над российскими полицейскими со снежками.

"Почему это так смешно? Ford Explorer police interceptor, яркие люстры патрульных авто и ... снежки! Это лайт версия американских погонь﻿", - смеется Ян Миллер.

"Это так мило, снежками. Потом остановили и напоили горячим чаем с блинчиками", - с сарказмом пишет Александр Зажигалкин.

Скриншот комментариев (YouTube/Citysakh.ru)

Кстати, в сети смеются над провальной соцрекламой с фашистским бомбардировщиком в России.

Обновлено в 18:50 Видео: Полиция бросает снежки в авто (YouTube/Citysakh.ru)

Обновлено в 20:59 В ролике видно, как два сотрудника полиции выбегают на дорогу и бросают снежки в лобовое стекло угнанного авто Toyota Camry. Такой способ остановить преступника не сработал, хотя позже угонщика таки задержали.

ФОТО К НОВОСТИ: «Смонтированный фейк: пользователи сети раскрыли очередной обман Минобороны РФ»
Фото Смонтированный фейк: пользователи сети раскрыли очередной обман Минобороны РФ
Фото Вооруженные снежками российские полицейские пытались остановить автомобиль
Фото В сети смеются над российскими полицейскими, которые останавливают угонщика снежками (видео)
Фото В России полицейские пытались задержать угонщика снежками (ВИДЕО)
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Новости ONLINE.UA Новости ONLINE.UA  ·  14.01.18, 15:15 Пользователи сети разоблачили очередной обман Минобороны РФ, которое опубликовало фейковое видео о новой победе российских военных в Сирии. Речь идет о ролике, на котором запечатлено, как российская авиация…
Апостроф Апостроф  ·  14.01.18, 16:54 В городе Южно-Сахалинск (Российская Федерация)полицейские пытались задержать автоугонщика, забросав его снежками.
ТСН ТСН  ·  14.01.18, 17:18 Снег бросали в лобовое стекло.
Голос.UA Голос.UA  ·  14.01.18, 20:59 В российском Южно-Сахалинске полицейские пытались задержать угонщика снежками. Такое видео разместило местное издание в YouTube. В ролике видно, как два сотрудника полиции выбегают на дорогу и бросают…
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