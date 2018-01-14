Смонтированный фейк: пользователи сети раскрыли очередной обман Минобороны РФ (5 новостей и 1 видео) «Снег бросали в лобовое стекло»

В российском Южно-Сахалинске полицейские пытались задержать угонщика снежками. Такое видео разместило местное издание в YouTube.

Видео: Полиция бросает снежки в авто (YouTube/Citysakh.ru)

В ролике видно, как два сотрудника полиции выбегают на дорогу и бросают снежки в лобовое стекло угнанного авто Toyota Camry. Такой способ остановить преступника не сработал, хотя позже угонщика таки задержали.

В комментариях пользователи смеются над российскими полицейскими со снежками.

"Почему это так смешно? Ford Explorer police interceptor, яркие люстры патрульных авто и ... снежки! Это лайт версия американских погонь﻿", - смеется Ян Миллер.

"Это так мило, снежками. Потом остановили и напоили горячим чаем с блинчиками", - с сарказмом пишет Александр Зажигалкин.

Скриншот комментариев (YouTube/Citysakh.ru)

Кстати, в сети смеются над провальной соцрекламой с фашистским бомбардировщиком в России.

Обновлено в 18:50 Видео: Полиция бросает снежки в авто (YouTube/Citysakh.ru)

Обновлено в 20:59 В ролике видно, как два сотрудника полиции выбегают на дорогу и бросают снежки в лобовое стекло угнанного авто Toyota Camry. Такой способ остановить преступника не сработал, хотя позже угонщика таки задержали.