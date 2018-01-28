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ИС ИС · · Обновлено в 09:49
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Снайпер попал в украинского бойца на передовой

Снайпер попал в украинского бойца на передовой (5 новостей и 1 видео)

«Он получил несовместимые с жизнью ранения»

Вторая половина прошедших суток, начиная с 14.00, прошла без нарушений режима тишины. Но до этого времени оккупанты провели 1 обстрел позиций наших защитников, сообщили в пресс-центре штаба АТО. На Донецком направлении из временно неподконтрольной украинскому правительству Пантелеймоновки огонь в сторону наших опорных пунктов недалеко от населенного пункта Верхнеторецкое вел вражеский снайпер. В результате его действий, к сожалению, получил ранения, несовместимые с жизнью, военнослужащий сил АТО.

Обновлено в 08:30 Вторая половина прошедших суток, начиная с 14.00, прошла без нарушений режима тишины. Но до этого времени оккупанты провели 1 обстрел позиций наших защитников, сообщили в пресс-центре штаба АТО. На Донецком направлении из временно неподконтрольной украинскому правительству Пантелеймоновки огонь в сторону…

Обновлено в 09:49 В субботу, 27 января, силы АТО понесли очередные потери - под Верхнеторецком был убит украинский военнослужащий в результате обстрела вражеским снайпером. Погибшим бойцом ВСУ стал Мирослав Сливка, который служил в рядах батальона имени генерала Кульчицкого...

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Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  28.01.18, 03:52 В субботу от пули вражеского снайпера погиб украинский военный Мирослав Сливка. "Мирослав Сливка. Позывной "Монах". Воин батальона Кульчицкого НГУ. Уроженец Хмельницкой области. Погиб сегодня, 27.01.2018…
Канал Украина Канал Украина  ·  28.01.18, 07:14 Потери на фронте. Снайпер попал в украинского бойца на передовой. Это случилось близ Верхнеторецкого Донецкой области, сообщает штаб АТО. От полученных ранений армеец умер. Больше никто не пострадал.…
ТСН ТСН  ·  28.01.18, 07:23 Он получил несовместимые с жизнью ранения.
Новости ONLINE.UA Новости ONLINE.UA  ·  28.01.18, 09:49 В субботу, 27 января, силы АТО понесли очередные потери - под Верхнеторецком был убит украинский военнослужащий в результате обстрела вражеским снайпером. Погибшим бойцом ВСУ стал Мирослав Сливка, который…
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