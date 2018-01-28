Снайпер попал в украинского бойца на передовой (5 новостей и 1 видео) «Он получил несовместимые с жизнью ранения»

Вторая половина прошедших суток, начиная с 14.00, прошла без нарушений режима тишины. Но до этого времени оккупанты провели 1 обстрел позиций наших защитников, сообщили в пресс-центре штаба АТО. На Донецком направлении из временно неподконтрольной украинскому правительству Пантелеймоновки огонь в сторону наших опорных пунктов недалеко от населенного пункта Верхнеторецкое вел вражеский снайпер. В результате его действий, к сожалению, получил ранения, несовместимые с жизнью, военнослужащий сил АТО.

Обновлено в 08:30 Вторая половина прошедших суток, начиная с 14.00, прошла без нарушений режима тишины. Но до этого времени оккупанты провели 1 обстрел позиций наших защитников, сообщили в пресс-центре штаба АТО. На Донецком направлении из временно неподконтрольной украинскому правительству Пантелеймоновки огонь в сторону…

Обновлено в 09:49 В субботу, 27 января, силы АТО понесли очередные потери - под Верхнеторецком был убит украинский военнослужащий в результате обстрела вражеским снайпером. Погибшим бойцом ВСУ стал Мирослав Сливка, который служил в рядах батальона имени генерала Кульчицкого...