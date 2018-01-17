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Канал 112 Канал 112 · · Обновлено в 00:01
· Национальная безопасность · Пресс-служба · Заседание
СНБО утвердил основные показатели гособоронзаказа на 2018-2020 годы

СНБО утвердил основные показатели гособоронзаказа на 2018-2020 годы (13 новостей)

«СНБО утвердил основные показатели гособоронзаказа на 2018-2020 годы»

Совет национальной безопасности и обороны Украины на заседании в среду утвердил "Основные показатели государственного оборонного заказа на 2018-2020 годы". Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

"Совет национальной безопасности и обороны Украины рассмотрел и утвердил "Основные показатели государственного оборонного заказа на 2018-2020 годы". Представленный на рассмотрение СНБО Украины проект основных показателей государственного оборонного заказа на 2018-2020 годы базируется на финансовом ресурсе, определенном в государственном бюджете Украины на этот год, и показателях следующих двух лет, предусмотренных основными направлениями бюджетной политики на 2018-2020 годы", - сообщает пресс-служба.

Приоритетными направлениями государственного оборонного заказа в 2018 году должно стать обеспечение Вооруженных сил Украины современной ракетной и бронетанковой техникой; средствами радиоэлектронной борьбы, противовоздушной обороны; беспилотными авиационными комплексами, антиснайперскими системами и др.

"Наш ОПК уже способен обеспечить выполнение сложных и масштабных программ", - отметил секретарь СНБО Александр Турчинов, сообщив, что в текущем году запланировано увеличение финансирования гособоронзаказа до уровня 21,3 млрд грн, что на 37% больше, чем в 2017 году.

По его словам, нужно предпринять все возможные меры для того, чтобы "каждая гривня сработала на повышение уровня оснащения украинского войска новейшими образцами вооружения и военной техники".

По результатам выполнения гособоронзаказа в 2017 году в ВСУ поставлено почти 2,5 тыс. образцов вооружения, военной техники и специальных изделий и более 27 тыс. ракет и боеприпасов.

Отметим, что Совет национальной безопасности и обороны Украины на заседании в среду одобрил проект закона "О национальной безопасности Украины". 

Обновлено в 22:56 Как сообщает пресс-служба СНБО, заказа базируется на финансовом ресурсе, определенном в Государственном бюджете Украины на этот год, а также на показателях следующих двух лет, предусмотренных Основными направлениями бюджетной политики на 2018-2020 годы.

Обновлено в 00:01 Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил «Основные показатели государственного оборонного заказа на 2018-2020 годы». Об этом сообщает пресс-служба СНБО. Приоритетными направлениями государственного оборонного заказа в 2018 году должно стать обеспечение ВСУ ракетной и бронетанковой техникой; ...

ФОТО К НОВОСТИ: «СНБО утвердил основные показатели гособоронзаказа на 2018-2020 годы»
Фото СНБО утвердил основные показатели гособоронзаказа на 2018-2020 годы
Фото В СНБО утвердили бюджетную политику касательно оборонного заказа
Фото СНБО утвердил государственный оборонный заказ на три года
Фото СНБО утвердил основные показатели гособоронзаказа на 2018-2020 годы
Фото СНБО утвердил оборонный заказ на три года
Фото СНБО утвердил оборонный заказ на 2018-2020 годы
Фото СНБО утвердил государственный оборонный заказ на 2018-2020 годы
Фото СНБО утвердил оборонный заказ на ближайшие три года
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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  17.01.18, 19:35 Совет национальной безопасности и обороны Украины на заседании в среду утвердил "Основные показатели государственного оборонного заказа на 2018-2020 годы".
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Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  17.01.18, 20:56 Совет национальной безопасности и обороны рассмотрел и утвердил "Основные показатели Государственного оборонного заказа на 2018-2020 годы". Об этом сообщает пресс-служба СНБО. В СНБО решили, что приоритетными…
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Хвиля Хвиля  ·  18.01.18, 00:01 Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил «Основные показатели государственного оборонного заказа на 2018-2020 годы». Об этом сообщает пресс-служба СНБО. Приоритетными направлениями…
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